لا يرتبط الجمال بعمر محدد، لكن كثيراً من النساء يلاحظن أن نظرتهن إلى مظهرهن تتغير مع مرور السنوات، فتبدأ بعضهن بمقارنة صورهن الحالية بصورهن في مرحلة الشباب، ويصبحن أكثر حساسية تجاه التجاعيد والشعر الأبيض وتغيرات البشرة وشكل الجسم. وبينما يُفترض أن يكون التقدم في العمر مرحلة طبيعية من مراحل الحياة، تجد نساء أنفسهن أمام ضغوط اجتماعية وإعلامية تجعلهن يشعرن بأن عليهن مقاومة آثار الزمن للحفاظ على جاذبيتهن.

وتلعب المعايير الجمالية السائدة دوراً أساسياً في تعزيز هذه المخاوف، إذ تركز الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي في كثير من الأحيان على والبشرة الخالية من التجاعيد، وتقدّم الشباب وكأنه المعيار الأساسي للجمال. كما أن انتشار صور المشاهير والمؤثرات، وما يرافقها من فلاتر وتعديلات رقمية وإجراءات تجميلية، يخلق صورة مثالية يصعب الوصول إليها، ويزيد من ميل المرأة إلى مقارنة مظهرها بصور لا تعكس بالضرورة الواقع.

ولا تقتصر المسألة على التغيرات الجسدية، بل تتداخل معها عوامل نفسية واجتماعية. فقد تشعر بعض النساء بأن اهتمام المحيط بهن يرتبط بالشكل الخارجي، أو بأن التقدم في العمر يقلل من فرصهن في الحفاظ على حضورهن وجاذبيتهن. وقد تتأثر ثقتهن بأنفسهن أيضاً بتجارب شخصية، مثل التعليقات السلبية أو المقارنات العائلية أو التغيرات التي تطرأ على حياتهن المهنية والعاطفية.

وفي المقابل، لا يعني التقدم في العمر فقدان الجمال، بل إن مفهوم الجاذبية نفسه يتطور مع التجربة والنضج. فالثقة بالنفس، والاهتمام بالصحة، وطريقة الشخصية، والقدرة على التصالح مع التغيرات الطبيعية، كلها عناصر تؤثر في نظرة المرأة إلى نفسها وفي حضورها أمام الآخرين.

ويرى مختصون في علم النفس أن بناء صورة إيجابية عن الذات يتطلب الابتعاد عن المقارنات غير الواقعية، وعدم ربط القيمة الشخصية بالمظهر وحده، إلى جانب التعامل مع التغيرات الجسدية باعتبارها جزءاً طبيعياً من الحياة، لا عيوباً ينبغي إخفاؤها.

كما أن الاهتمام بالبشرة والشعر والملابس وممارسة العادات الصحية يمكن أن يعزز شعور المرأة بالراحة والرضا عن مظهرها، شرط ألا يتحول إلى سباق دائم مع الزمن أو محاولة للوصول إلى صورة مثالية مستحيلة.

ليست المشكلة في أن يتغير وجه المرأة مع السنوات، بل في أن تقنعها المعايير المحيطة بها بأن هذا التغيير ينتقص من جمالها. فالجمال لا ينتهي مع الشباب، والثقة الحقيقية تبدأ عندما تتوقف المرأة عن محاكمة نفسها بمعايير لا تشبهها، وتتعلم أن ترى في كل مرحلة من عمرها جانباً يستحق التقدير.