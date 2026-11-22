تُعدّ الأظافر الصحية جزءاً من الإطلالة الجمالية للمرأة، إلا أن كثيرات يعانين من هشاشتها وسهولة تكسرها، حتى مع الاهتمام بمظهرها واستخدام مستحضرات العناية بها. ولا ترتبط هذه المشكلة دائماً بنقص الفيتامينات، إذ قد تكون نتيجة مجموعة من العوامل اليومية التي تؤثر في بنية الأظافر وتضعفها تدريجياً.

ومن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى هشاشة الأظافر التعرض المتكرر للماء والمنظفات والمواد الكيميائية، ولا سيما عند غسل الصحون أو استخدام منتجات التنظيف من دون ارتداء القفازات. كما أن التبديل المتكرر بين ترطيب الأظافر وتجفيفها قد يجعلها أكثر عرضة للتقشر والتكسر.

وتؤدي بعض العادات الجمالية دوراً في إضعاف الأظافر أيضاً، مثل الاستخدام المتواصل لطلاء الأظافر ومزيلاته، خصوصاً تلك التي تحتوي على الأسيتون، فضلاً عن الإفراط في تركيب الأظافر الاصطناعية أو اللجوء المتكرر إلى الجل والأكريليك. وقد تتسبب إزالة هذه المستحضرات بطريقة غير صحيحة في إتلاف الطبقات الخارجية للظفر وجعله أكثر هشاشة.

ولا يمكن إغفال دور التغذية في صحة الأظافر، فهي تحتاج إلى مجموعة من العناصر الغذائية، أبرزها البروتين والحديد والزنك، إلى جانب بعض الفيتامينات. وقد يرتبط ضعف الأظافر أحياناً بنقص بعض هذه العناصر، لكن لا ينبغي افتراض وجود نقص غذائي من دون تقييم طبي، خصوصاً أن الهشاشة قد تنتج أيضاً من أسباب صحية أخرى.

وللحفاظ على قوة الأظافر، يُنصح بترطيبها بانتظام باستخدام كريم مناسب أو زيت مخصص للجلد المحيط بها، مع تجنب قضمها أو استخدام أطرافها لفتح العلب والأغراض الصلبة. كما يساعد تقليمها بشكل منتظم وبردها بلطف في اتجاه واحد على الحد من التشقق، فيما تشكّل القفازات وسيلة مهمة لحمايتها عند التعامل مع الماء والمنظفات.

ومن الضروري أيضاً منح الأظافر فترات راحة من الطلاء والمواد الاصطناعية، والابتعاد عن نزع الجل أو الأكريليك بالقوة، لأن ذلك قد يزيد من تلف سطح الظفر. أما اختيار ، فمن الأفضل أن يكون قائماً على مكونات مرطبة ولطيفة، بدلاً من اللجوء إلى مستحضرات متعددة من دون معرفة مدى ملاءمتها.

وفي حال استمرت هشاشة الأظافر لفترة طويلة، أو ترافق تكسرها مع تغير في اللون أو الشكل أو سماكة الظفر، فمن الأفضل استشارة لتحديد السبب. فالأظافر لا تعكس الجانب الجمالي فحسب، بل قد تشير تغيراتها أحياناً إلى مشكلات صحية تستدعي الانتباه.