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استعاد مهرجان "الزمن الجميل" في مسيرة الفنانة الراحلة هدى ، خلال دورته التاسعة التي أُقيمت، مساء أمس الأحد، في ، من خلال تقرير خاص سلّط الضوء على مسيرتها التي استمرت عقوداً، وأثرت الساحة الفنية السورية بأعمال بارزة.وأعاد هذا التكريم الفني اللافت سيرة الفنانة وإرثها إلى الواجهة مجدداً بعد نحو 10 أشهر على رحيلها، إثر جريمة قتل مروّعة ارتكبتها العاملة المنزلية لديها، في نهاية كانون الثاني الماضي.ووثَّق التقرير الخاص أبرز الإبداعية للراحلة في الإذاعة والمسرح والسينما والتلفزيون، لتكون حاضرة بأعمالها الخالدة في أمسية كرّمت أيضاً نخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية والعربية، من بينهم: ، وفاديا خطاب، وناهد الحلبي. (ارم نيوز)