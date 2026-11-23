استعاد مهرجان "الزمن الجميل" في لبنان
مسيرة الفنانة السورية
الراحلة هدى شعراوي
، خلال دورته التاسعة التي أُقيمت، مساء أمس الأحد، في كازينو لبنان
، من خلال تقرير خاص سلّط الضوء على مسيرتها التي استمرت عقوداً، وأثرت الساحة الفنية السورية بأعمال بارزة.
وأعاد هذا التكريم الفني اللافت سيرة الفنانة وإرثها إلى الواجهة مجدداً بعد نحو 10 أشهر على رحيلها، إثر جريمة قتل مروّعة ارتكبتها العاملة المنزلية لديها، في نهاية كانون الثاني الماضي.
ووثَّق التقرير الخاص أبرز المحطات
الإبداعية للراحلة في الإذاعة والمسرح والسينما والتلفزيون، لتكون حاضرة بأعمالها الخالدة في أمسية كرّمت أيضاً نخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية والعربية، من بينهم: جمال سليمان
، وفاديا خطاب، وناهد الحلبي. (ارم نيوز)