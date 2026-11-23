كشفت مصادر مقربة من الفنانة عن مرورها بحالة نفسية صعبة، إثر سلسلة من الخسارات الشخصية التي تعرضت لها مؤخراً، بينها وفاة ابنتها وشقيقتها.

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وأشارت المصادر إلى أن الفنانة عادت إلى حالة من الحزن الشديد، وفضّلت الابتعاد عن المحيطين بها ورفض استقبال الزوار، بعدما تدهورت الحالة الصحية لشقيقتها الثانية إثر إصابتها بورم في الحنجرة، ما استدعى نقلها إلى غرفة العناية المركزة.

وأضافت المصادر أن نجلاء فتحي تعيش حالة من الصدمة، ولا ترغب في استقبال أي زيارات، كما لا تستجيب للاتصالات الهاتفية المتكررة التي تتلقاها، في ظل الظروف النفسية القاسية التي تمر بها. (آرم نيوز)