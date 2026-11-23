أثار فيديو متداول لناشطة نسوية تركية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، بعدما ظهرت وهي تحتسي مشروبات كحولية داخل مقبرة، في مشهد اعتبره منتقدون انتهاكاً لحرمة الموتى وعدم احترام لقدسية المكان.



وظهرت نورسينا غور، رئيسة جمعية "حركة نساء "، برفقة عدد من الأشخاص، وهي ترفع كأساً وتقول: "لقد قرأنا الفاتحة للتو، والآن نرفع الكؤوس لروح الموتى".

وأثار الفيديو موجة انتقادات، إذ اتهمها مستخدمون بالاستخفاف بالموتى والتقاليد الاجتماعية والدينية، مطالبين بتوضيح ما جرى.

وفي ردها على الجدل، قالت غور إن المقطع قديم ويعود إلى فترة كانت تبلغ فيها 16 عاماً، مؤكدة شعورها بالخجل من التصرف الذي ظهرت فيه. كما اعتبرت أن إعادة نشر الفيديو في الوقت الحالي تهدف إلى الإساءة لسمعتها وتشويه صورتها، فضلاً عن استهداف الجمعية النسوية التي ترأسها.

لكن توضيحها لم يضع حداً للجدل، إذ أشار متابعون إلى أن زجاجة المشروب الظاهرة في الفيديو تحمل علامة بتاريخ عام 2022، معتبرين أن ذلك يتعارض مع روايتها بشأن توقيت تصويره، رغم أن التاريخ وحده لا يكفي لتحديد موعد التصوير بصورة قاطعة.

وتواصلت ردود الفعل بين من رأى في المشهد تجاوزاً للتقاليد والأعراف، ومن شكك في توقيت إعادة نشر الفيديو والدوافع وراء تداوله مجدداً.

