تُعدّ الشفاه من أكثر مناطق الوجه حساسية، نظراً إلى رقة طبقتها الخارجية وافتقارها إلى الغدد الدهنية التي تساعد على الحفاظ على رطوبة البشرة. لذلك، تكون أكثر عرضة للجفاف والتشقق، خصوصاً مع تغيرات الطقس والتعرض للهواء البارد أو الجاف، فضلاً عن بعض التي قد تزيد المشكلة سوءاً.

ولا يقتصر تشقق الشفاه على فصل الشتاء، إذ يمكن أن يظهر في أي وقت من السنة، نتيجة التعرض للشمس أو قلة شرب الماء أو التنفس من الفم، كما قد يرتبط باستخدام بعض مستحضرات التجميل التي تحتوي على مكونات مهيّجة، مثل العطور والمنكهات وبعض أنواع أحمر الشفاه.

ومن أكثر العادات التي تؤدي إلى تفاقم الجفاف لعق الشفاه باستمرار، إذ يمنح اللعاب شعوراً مؤقتاً بالترطيب، لكنه يتبخر سريعاً ويترك الشفاه أكثر جفافاً. كذلك، فإن نزع الجلد المتقشر أو قضم الشفاه قد يسبب تشققات وجروحاً صغيرة تؤخر عملية التعافي.

وللحفاظ على نعومة الشفاه، لا يكفي اختيار مرطب عادي، بل من الأفضل استخدام مستحضرات تحتوي على مكونات تساعد على حبس الرطوبة وحماية الجلد، مثل ، وزبدة الشيا، والسيراميدات، وزيت الخروع. وتُعدّ المراهم السميكة خياراً مناسباً، لأنها تشكل طبقة واقية تقلل فقدان الماء، خصوصاً عند وضعها قبل النوم.

كما يُنصح بتجديد مرطب الشفاه عدة مرات خلال اليوم، وبعد تناول الطعام أو غسل الوجه، مع اختيار مستحضر يحتوي على عامل حماية من الشمس بدرجة SPF 30 أو أكثر عند الخروج نهاراً، لأن الأشعة فوق البنفسجية قد تزيد الجفاف وتؤثر في صحة الشفاه.

ومن المهم أيضاً تجنب المنتجات التي تحتوي على المنثول والكافور والعطور والقرفة والنعناع، إذا كانت تسبب إحساساً بالحرقان أو الوخز، لأن هذا الشعور قد يكون علامة على تهيّج الشفاه، وليس دليلاً على فعالية الترطيب كما تعتقد بعض النساء.

أما تقشير الشفاه، فينبغي التعامل معه بحذر، خصوصاً عند وجود تشققات أو جروح، إذ إن فركها بالسكر أو استخدام المقشرات الخشنة قد يزيد تهيجها. والأفضل التركيز على الترطيب المنتظم وترك الجلد المتقشر يتعافى بصورة طبيعية.

ولا بد من الاهتمام بشرب كمية كافية من الماء، وتجنب لعق الشفاه أو نزع الجلد عنها، فضلاً عن استخدام مرطب مناسب قبل النوم. فهذه الخطوات البسيطة تساعد على الحد من الجفاف وتحافظ على نعومة الشفاه ومظهرها الصحي.

وفي حال استمر التشقق رغم الترطيب والعناية، أو ترافق مع نزيف أو ألم أو احمرار شديد، فمن الأفضل استشارة ، إذ قد تكون المشكلة مرتبطة بحساسية تلامسية أو التهاب في الشفاه أو سبب صحي آخر يحتاج إلى علاج محدد.

فالشفاه لا تحتاج إلى مستحضرات كثيرة، بل إلى ترطيب منتظم وحماية من العوامل التي تسبب الجفاف والتهيج.