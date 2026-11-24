لا تقتصر أهمية شرب الماء على إرواء العطش، بل تمتد لتشمل وظائف أساسية في الجسم، من تنظيم درجة الحرارة ونقل العناصر الغذائية إلى دعم عمل الدماغ والحفاظ على صحة البشرة. ومع انشغال المرأة بمسؤولياتها اليومية، قد تمر ساعات طويلة من دون تناول كمية كافية من السوائل، ما ينعكس تدريجيًا على نشاطها ومظهرها وقدرتها على التركيز.

البشرة أول المتأثرين

يؤدي نقص السوائل إلى التأثير في ترطيب الجسم، وقد تظهر علاماته على البشرة من خلال الجفاف وفقدان النضارة والشعور بالشد، كما قد تبدو الخطوط الدقيقة أكثر وضوحًا عندما تكون البشرة جافة. ولا يعني ذلك أن شرب الماء وحده يعالج مشكلات البشرة أو يمنع التجاعيد، لكنه يساهم في الحفاظ على ترطيب الجسم، وهو عامل مهم لصحة الجلد ومظهره.

تراجع الطاقة والشعور بالتعب

قد يكون الشعور بالإرهاق والخمول خلال النهار مرتبطًا أحيانًا بعدم شرب كمية كافية من الماء. فالجفاف، حتى عندما يكون بسيطًا، قد يسبب التعب والصداع والدوخة، ويؤثر في قدرة الجسم على أداء وظائفه بصورة طبيعية. لذلك، قد يساعد توزيع شرب الماء على ساعات اليوم في الحد من هذه الأعراض المرتبطة بنقص السوائل.

التركيز والذاكرة تحت التأثير

يحتاج الدماغ إلى توازن السوائل ليعمل بكفاءة، وقد يؤثر الجفاف في بعض القدرات الذهنية، مثل الانتباه والتركيز والذاكرة قصيرة المدى. وقد تلاحظ المرأة صعوبة في متابعة المهام أو الشعور بالتشتت، خصوصًا خلال الأيام المزدحمة أو عند بذل مجهود ذهني وجسدي.

كيف تعرفين أنكِ لا تشربين ما يكفي؟

هناك إشارات يمكن الانتباه إليها، أبرزها الشعور بالعطش، وجفاف الفم، وقلة التبول، إلى جانب تحوّل لون البول إلى الأصفر الداكن. ويُعد لون البول مؤشرًا عمليًا على مستوى الترطيب، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض الأطعمة والأدوية والفيتامينات قد تؤثر في لونه.

خطوات بسيطة لزيادة شرب الماء

لا يتطلب الحفاظ على ترطيب الجسم تغييرات معقدة في . يمكن البدء بشرب كوب من الماء عند الاستيقاظ، والاحتفاظ بزجاجة بالقرب من مكان العمل، وتناول الماء على فترات منتظمة بدلًا من انتظار الشعور بالعطش الشديد.

كما يمكن تعزيز استهلاك السوائل من خلال الأطعمة الغنية بالماء، مثل الخيار والبطيخ والبرتقال والخس، مع الانتباه إلى أن القهوة والشاي والمشروبات الأخرى لا ينبغي أن تكون البديل الوحيد للماء.

ولا توجد كمية واحدة تناسب الجميع، إذ تختلف الاحتياجات بحسب العمر والوزن ومستوى النشاط البدني والطقس والحالة الصحية. لذلك، من الأفضل توزيع السوائل على مدار اليوم وتعديل الكمية وفق حاجة الجسم، مع الالتزام بأي توصيات طبية خاصة في حال وجود أمراض تتطلب تنظيم تناول السوائل.

قد تبدو قلة شرب الماء عادة بسيطة، لكنها قادرة على التأثير في تفاصيل يومية كثيرة، من نضارة البشرة إلى النشاط الذهني والجسدي. والاهتمام بالترطيب ليس مجرد خطوة جمالية، بل جزء أساسي من العناية بالصحة.