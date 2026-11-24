أثارت الأميركية ميلانيا موجة من الانتقادات والسخرية على ، بعد إعلانها بيع مجموعة من صورها الشخصية الرقمية مقابل 150 دولاراً للصورة الواحدة، في خطوة وصفها بعض المستخدمين بأنها "احتيال مخزٍ".

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وأعلنت ميلانيا، عبر منصة "إكس"، إطلاق مجموعة حصرية بعنوان "الإصدار الرقمي للأرشيف الفوتوغرافي"، تضم صوراً التقطتها مصورة الأزياء العالمية إلين فون أونويرث، ووصفتها بأنها "بورتريه بصري" لها. وأصبحت الصور متاحة عبر موقعها الإلكتروني ابتداءً من 21 تشرين الثاني.

وأثار السعر المحدد موجة من التعليقات الساخرة، إذ انتقد مستخدمون استغلال صورها لتحقيق مكاسب مالية، في وقت يواجه فيه أمريكيون أعباء معيشية متزايدة.

وجاءت الخطوة بالتزامن مع عرض سلسلتها الوثائقية "ميلانيا: السلسلة" على منصة "أمازون برايم فيديو"، وهي مؤلفة من حلقتين تتناولان استعداداتها لتولي دور السيدة الأولى مع بداية الولاية الثانية لزوجها ، وما تلا مراسم التنصيب.

وتحمل الحلقتان عنواني "العائلة والثقة" و"الفخر والشرف"، وتتضمنان، بحسب "أمازون إم جي إم ستوديوز"، مشاهد لم تُعرض سابقاً من حياتها.

ويأتي العمل استكمالاً للفيلم الوثائقي "ميلانيا"، الذي حقق إيرادات عالمية بلغت 16.6 مليون دولار، فيما بلغت كلفة حقوقه 40 مليون دولار، إضافة إلى 35 مليوناً للتسويق والتوزيع.