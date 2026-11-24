مع حلول فصل الشتاء، تميل كثير من النساء إلى اختيار الألوان الداكنة، مثل الأسود والرمادي والبني، باعتبارها من أكثر الألوان انسجاماً مع أجواء الموسم. لكن الإطلالة الشتوية لا تعني بالضرورة التخلي عن الألوان المشرقة، إذ يمكن لبعض الدرجات أن تضيف لمسة من الحيوية والدفء والأناقة إلى الملابس، حتى في أكثر الأيام برودة.

ويبرز اللون الأحمر كأحد الخيارات اللافتة في الشتاء، فهو يمنح الإطلالة حضوراً قوياً وحيوية واضحة، ويمكن اعتماده في المعاطف أو السترات أو حتى من خلال الإكسسوارات. أما اللون العنابي، فيجمع بين الفخامة والدفء، ويُعد خياراً أنيقاً لمن تفضل الألوان الغنية من دون الابتعاد عن الطابع الكلاسيكي.

كذلك، يحضر الأخضر الزيتوني والأخضر الزمردي ضمن الألوان التي تضفي تميزاً على الإطلالة الشتوية. فالزيتوني ينسجم بسهولة مع البيج والبني والأسود، فيما يمنح الأخضر الزمردي مظهراً أكثر إشراقاً، خصوصاً عند تنسيقه مع ألوان محايدة.

أما درجات الأزرق، ولا سيما الأزرق الملكي والسماوي، فتمنح الملابس إحساساً بالانتعاش وتكسر رتابة الألوان التقليدية. ويمكن تنسيقها مع الأبيض أو أو الجينز للحصول على إطلالة متوازنة وعصرية.

ولا يمكن إغفال اللون الوردي بدرجاته الهادئة، الذي يضيف لمسة أنثوية ناعمة إلى الملابس الشتوية، خصوصاً عند اختياره في المعاطف أو الأوشحة. كما يشكل اللون الخردلي خياراً جريئاً ودافئاً، ينسجم بشكل جميل مع البني والكحلي والبيج.

وتبقى الألوان المحايدة، مثل الكريمي والبيج والجملي، من أساسيات الخزانة الشتوية، إذ تمنح الإطلالة أناقة هادئة وتتيح خيارات واسعة للتنسيق مع الألوان الأكثر جرأة.

وللحصول على إطلالة شتوية متجددة، لا تحتاج المرأة إلى تغيير خزانتها بالكامل؛ يكفي إدخال لون حيوي واحد إلى ملابسها، سواء من خلال معطف أو وشاح أو حقيبة أو حذاء. فالتوازن بين الألوان الدافئة والدرجات المشرقة هو السر في إطلالة شتوية أنيقة ومفعمة بالحياة.