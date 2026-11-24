لا يرتبط ظهور الشعر الأبيض دائماً بالتقدم في العمر، إذ تلاحظ بعض النساء ظهور خصلات رمادية أو بيضاء في سن مبكرة، أحياناً قبل الثلاثين، ما يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة وإمكانية تأخيرها أو الحد من انتشارها.

ويحدث الشيب عندما تتراجع قدرة بصيلات الشعر على إنتاج الميلانين، وهي الصبغة المسؤولة عن منح الشعر لونه الطبيعي. ومع انخفاض إنتاج هذه الصبغة تدريجياً، يبدأ الشعر بفقدان لونه ويتحول إلى أو الأبيض.

العوامل الوراثية في المقدمة

تلعب الوراثة دوراً أساسياً في توقيت ظهور الشيب، فإذا كان أحد الوالدين أو أفراد العائلة قد عانى من الشيب المبكر، فقد تكون المرأة أكثر عرضة لظهوره في سن مبكرة. وفي هذه الحالة، لا يرتبط الأمر بالضرورة بمشكلة صحية أو بعادات خاطئة يمكن تغييرها.

التوتر والضغوط النفسية

قد يكون للتوتر المزمن تأثير في صحة الشعر، إذ تشير أبحاث علمية إلى أن الإجهاد الشديد قد يؤثر في الخلايا المسؤولة عن إنتاج الصبغة داخل بصيلات الشعر. ورغم أن التوتر ليس السبب الوحيد أو المباشر في جميع حالات الشيب المبكر، فإن إدارة الضغوط النفسية والحصول على قسط كافٍ من النوم يساهمان في الحفاظ على الصحة العامة.

نقص الفيتامينات والمعادن

قد يرتبط ظهور الشيب المبكر لدى بعض النساء بنقص عناصر غذائية يحتاج إليها الجسم للحفاظ على صحة الشعر، ومن أبرزها فيتامين B12 والحديد، إضافة إلى بعض العناصر الأخرى. كما قد تؤثر اضطرابات التغذية والأنظمة الغذائية غير المتوازنة في صحة الشعر، لذلك يُنصح بعدم تناول المكملات عشوائياً، بل إجراء الفحوصات اللازمة عند الاشتباه بوجود نقص.

اضطرابات الغدة الدرقية

يمكن لبعض الاضطرابات الهرمونية، ولا سيما مشكلات الغدة الدرقية، أن تؤثر في دورة نمو الشعر وصحته. وقد تترافق هذه الاضطرابات مع أعراض أخرى، مثل التعب وتغير الوزن وتساقط الشعر، ما يستدعي مراجعة الطبيب عند ملاحظة هذه المؤشرات.

التدخين وتأثيره في صحة الشعر

يُعد التدخين من العوامل التي ارتبطت بزيادة احتمال ظهور الشيب المبكر، إذ يساهم في زيادة الإجهاد التأكسدي داخل الجسم، وهو ما قد يؤثر في الخلايا المسؤولة عن إنتاج الميلانين. لذلك، فإن الابتعاد عن التدخين لا ينعكس إيجاباً على الصحة العامة فحسب، بل يساعد أيضاً في الحد من العوامل التي قد تضر بصحة الشعر.

هل يمكن تأخير ظهور الشيب؟

لا توجد حتى الآن طريقة مثبتة علمياً تمنع الشيب الوراثي أو تعيد اللون الطبيعي للشعر الأبيض بصورة دائمة. لكن يمكن الاهتمام بصحة الشعر من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، ومعالجة أي نقص غذائي بعد تشخيصه، والامتناع عن التدخين، والحصول على نوم كافٍ، والحد من التوتر.

ومن المهم عدم تجاهل ظهور الشيب بكميات ملحوظة في سن مبكرة، خصوصاً إذا ترافق مع تساقط الشعر أو أعراض صحية أخرى، إذ قد يكون من المفيد استشارة الطبيب لتحديد السبب وإجراء الفحوصات المناسبة.

يبقى الشيب ظاهرة طبيعية لا تنتقص من جمال المرأة أو أناقتها، لكن فهم العوامل التي تسرّع ظهوره يساعدها على الاهتمام بصحة شعرها والتعامل مع التغيرات التي تطرأ عليه بوعي أكبر.