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برزت الببتيدات النحاسية كأحد المكونات الواعدة في مستحضرات العناية بالبشرة ومكافحة علامات التقدّم في السن، بفضل دورها المحتمل في تعزيز مرونة الجلد وتماسكه ودعم تجدّد الأنسجة.وتشير الدراسات المخبرية إلى أن بعض أنواع الببتيدات النحاسية، خصوصاً مركّب "GHK-Cu"، قد تساهم في تحفيز إنتاج الكولاجين، الذي يؤدي دوراً أساسياً في الحفاظ على مرونة البشرة وتحسين مظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد.كما تتمتّع هذه المركبات بخصائص محتملة مضادة للأكسدة، قد تساعد في حماية البشرة من تأثير العوامل البيئية والإجهاد التأكسدي، إلى جانب دعم عمليات ترميم الجلد.وتتوافر الببتيدات النحاسية عادةً في مستحضرات السيروم والكريمات، ويمكن إدخالها تدريجياً ضمن روتين العناية بالبشرة، لكنها لا تُعدّ بديلاً عن الريتينول.ويُنصح بالالتزام بتعليمات استخدام المستحضرات وتطبيق واقي الشمس يومياً، فيما لا تزال الأبحاث مستمرة لتقييم فاعلية الببتيدات النحاسية في مكافحة علامات الشيخوخة.