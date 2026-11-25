تتأثر البشرة خلال الرحلات الشتوية بانخفاض درجات الحرارة والرياح الباردة واستخدام أجهزة التدفئة، ما يجعلها أكثر عرضة للجفاف والتهيّج والتقشّر.



وللحفاظ على صحة البشرة ونضارتها خلال فصل الشتاء، يُنصح باتباع ست خطوات أساسية:



- الترطيب العميق: استخدام كريم مرطّب غني لحماية البشرة من الجفاف والحفاظ على نعومتها.

- الحماية من أشعة الشمس: تطبيق واقٍ من الشمس بعامل حماية 30 أو أكثر، وتجديده كل ساعتين أثناء التعرّض للشمس، خصوصاً في المناطق الثلجية.

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- تنظيف البشرة بلطف: تجنّب المنظفات القاسية والمياه الساخنة التي تؤدي إلى فقدان الزيوت الطبيعية للبشرة.

- الحماية من الرياح: استخدام مرطّب للبشرة والشفاه قبل الخروج، وارتداء وشاح للحدّ من التعرّض للهواء البارد.

- تجنّب المستحضرات الجديدة: الالتزام بروتين العناية المعتاد والابتعاد عن المقشّرات والأحماض القوية لتفادي التهيّج والاحمرار.

- تجهيز حقيبة العناية: اصطحاب المستحضرات الأساسية، وفي مقدّمها المنظّف والمرطّب وواقي الشمس ومرطّب الشفاه.