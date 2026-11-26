لم تعد فلاتر الصور مجرّد وسيلة لإضافة لمسات جمالية أو تحسين الإضاءة والألوان، بل تحوّلت لدى كثيرات إلى جزء من الحياة اليومية، حتى باتت بعض النساء يفضّلن ملامحهنّ بعد التعديل على صورتهنّ الطبيعية. وبين تنعيم البشرة، وتكبير العينين، وتصغير الأنف، وتغيير شكل الوجه، تبرز تساؤلات حول تأثير هذه الفلاتر في نظرة المرأة إلى جمالها وثقتها بنفسها.

وتكمن المشكلة عندما تتحوّل الصورة المعدّلة إلى معيار تقارن المرأة نفسها به، فتبدأ بملاحظة تفاصيل في وجهها لم تكن تشغل بالها سابقاً، أو تشعر بأن بشرتها غير صافية بما يكفي، أو أن ملامحها تحتاج إلى تغيير. ومع تكرار مشاهدة الصور المثالية على الشاشات، قد تتكوّن توقعات غير واقعية عن شكل الوجه والجسم، خصوصاً أن كثيراً من هذه الصور لا تعكس المظهر الحقيقي لأصحابها.

وقد تؤثر هذه المقارنات في الرضا عن الشكل الخارجي، وتزيد الشعور بعدم الثقة أو القلق بشأن العيوب التي تراها المرأة في ملامحها. كما قد تدفع بعض النساء إلى التفكير في إجراءات تجميلية بهدف الاقتراب من الصورة التي اعتدن رؤيتها عبر الفلاتر، رغم أن تلك الصورة قد لا تكون قابلة للتحقيق في الواقع.

ولا يعني ذلك أن استخدام الفلاتر أمر سلبي بحد ذاته، فهي وسيلة ترفيه وتعبير عن الذات، لكن المشكلة تبدأ عندما تصبح الصورة المعدّلة هي الصورة الوحيدة التي تشعر المرأة بالارتياح تجاهها، أو عندما تعجز عن تقبّل ملامحها من دون تحسينات رقمية.

وللتعامل مع هذا التأثير، من المفيد تقليل المقارنة بالصور المنشورة على مواقع التواصل، ومتابعة حسابات تعرض أشكالاً وملامح متنوعة وطبيعية، وتذكّر أن الصور التي نراها لا تعبّر بالضرورة عن الواقع. كما أن منح النفس فرصة للظهور من دون فلاتر يساعد على بناء علاقة أكثر توازناً مع المظهر الخارجي.

فالجمال لا يُقاس بمدى تطابق الوجه مع قالب رقمي موحّد، ولا يحتاج إلى بشرة خالية تماماً من المسام أو ملامح مثالية كما تظهر على الشاشة. وفي النهاية، تبقى الفلاتر أدوات لتعديل الصور، لا معايير للحكم على جمال المرأة أو قيمتها.