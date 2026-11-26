لا يقتصر تأثير الإفراط في تناول السكر على زيادة الوزن أو ارتفاع مستويات السكر في ، بل قد يمتد ليؤثر في صحة البشرة ونضارتها ويساهم في تسريع ظهور علامات التقدم في العمر. فالنظام الغذائي الغني بالسكريات، ولا سيما السكريات المضافة الموجودة في الحلويات والمشروبات والعصائر المحلّاة، قد يؤثر في البروتينات الأساسية المسؤولة عن الحفاظ على شباب البشرة ومرونتها، وأبرزها الكولاجين والإيلاستين. Advertisement

ويحدث ذلك من خلال عملية كيميائية تُعرف باسم (Glycation)، حيث ترتبط جزيئات السكر بالبروتينات الموجودة في الجسم، فتتكوّن مركبات تُعرف باسم نواتج الغَلْيَكَة المتقدمة. ويمكن لهذه المركبات أن تؤثر في بنية الكولاجين والإيلاستين، فتجعلهما أكثر صلابة وأقل مرونة، ما قد يساهم في ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة وفقدان البشرة لشدّها ونضارتها.

ولا يتوقف التأثير عند هذا الحد، إذ إن الإفراط في استهلاك السكر قد يرتبط بزيادة الالتهابات والإجهاد التأكسدي في الجسم، وهما عاملان يمكن أن يؤثرا سلباً في صحة الجلد. كما قد يؤدي تناول الأطعمة ذات المؤشر المرتفع إلى زيادة مستويات الإنسولين، الأمر الذي قد يحفّز إنتاج الدهون في البشرة ويزيد احتمالات ظهور حب الشباب لدى بعض الأشخاص.

وفي المقابل، لا يعني ذلك أن تناول قطعة حلوى بين الحين والآخر سيؤدي إلى ظهور التجاعيد، فشيخوخة البشرة عملية طبيعية تتأثر بعوامل متعددة، أبرزها التقدم في العمر، والتعرّض للأشعة فوق البنفسجية، والتدخين، والعوامل الوراثية، ونمط الحياة والتغذية.

وللحفاظ على صحة البشرة، ينصح بالحد من السكريات المضافة والمشروبات المحلّاة، والإكثار من الخضراوات والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، وتناول مصادر البروتين والدهون الصحية، إلى جانب شرب كمية كافية من المياه والحصول على نوم منتظم. كما يبقى استخدام واقي الشمس من أهم الخطوات للحد من تلف الكولاجين الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية.