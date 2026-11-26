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أعادت نتائج الفحوصات الفنية وتحليل المخدرات الخاصة بسائق شاحنة المواد البترولية في حادث الوراق تسليط الضوء على ملابسات الحادث والمسؤوليات المرتبطة به، بعدما أظهرت عدم تعاطيه مواد مخدرة، وثبت اجتياز الشاحنة فحوصات السلامة الفنية قبل وقوع الحادث، بالتزامن مع رد بالنقل على الانتقادات التي طالت سائقي الشاحنات.وأظهرت نتائج تحليل عينة السائق حسين إبراهيم ، البالغ 45 عاماً والمقيم في محافظة المنوفية، عدم تعاطيه مواد مخدرة، وفق الفحص الذي أجري في 9 آب 2026.كما أكدت مستندات الفحص الفني سلامة إطارات الشاحنة وتوصيلاتها الكهربائية ومانع الشرر وبدن الصهريج وجهاز التتبع (GPS)، فيما أشار سجل السرعة إلى أن الشاحنة لم تتجاوز 66 كيلومتراً في الساعة خلال رحلتها قبل الحادث.في المقابل، كشفت تحقيقات اعتراف قائد السيارة المتهم بقيادته بسرعة وصلت إلى 110 كيلومترات في الساعة، والتنقل بين الحارات المرورية ومحاولة تجاوز السيارات، قبل الاصطدام بمؤخرة ناقلة المواد البترولية.وقال المتهم إنه كان برفقة والده في طريقهما من إلى الهرم، وإنه فقد السيطرة على عجلة القيادة عقب الاصطدام، لتنحرف السيارة إلى أقصى يمين الطريق. وخلال ذلك، انفجر أحد إطارات الشاحنة، ما أدى إلى اصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، وتسرب المواد البترولية واشتعال النيران.وفي ظل هذه التطورات، ردت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية على تصريحات الإعلامية بشأن سائقي النقل، بعدما علقت على الحادث عبر منصات التواصل الاجتماعي بالقول: "سواقين النقل بقول بقالي 30 سنة.. منكوا لله".ورفضت النقابة تحميل سائقي النقل مسؤولية الحادث بصورة جماعية قبل انتهاء التحقيقات وإعلان نتائجها، مؤكدة أنها لا تدافع عن المخطئين أو تتستر على المقصرين، لكنها ترفض تعميم الاتهامات على ملايين العاملين في المهنة بسبب حادث واحد، داعية إلى محاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقاً للقانون.وشددت على أن السائق الذي فقد حياته في حادث الوراق ليس مجرد رقم في حصيلة الضحايا، بل إنسان له أسرة وأبناء، ولا يجوز إدانته من دون أدلة.واستحضرت النقابة في هذا السياق حادث السائق ، الذي ضحى بحياته في مدينة العاشر من في 1 حزيران 2025، بعدما أبعد شاحنته المشتعلة والمحملة بالمواد البترولية عن محطة وقود لمنع امتداد النيران إلى خزاناتها، قبل أن يتوفى متأثراً بحروقه في 8 حزيران من العام نفسه.وأكدت النقابة أن سائقي النقل يشكلون جزءاً أساسياً من حركة الحياة اليومية عبر نقل المواطنين والبضائع، وأن وجود مخالفين في المهنة لا يلغي وجود سائقين يضحون بحياتهم لإنقاذ الآخرين، داعية الإعلاميين وصناع المحتوى إلى تحري الدقة وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل انتهاء التحقيقات.وختمت برسالة إلى ريهام سعيد وكل المتناولين لحوادث الطرق، قائلة: "نحن لا نطلب من أحد أن يدافع عن السائق لمجرد أنه سائق، ولكننا نطلب ألا يدينه أحد لمجرد أنه سائق"، في وقت لا تزال فيه التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات حادث الوراق وتحديد المسؤوليات.