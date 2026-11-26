قد تلاحظ بعض النساء تغيّر لون الأظافر إلى الأصفر، فتسارع إلى إخفائه بطلاء الأظافر، من دون الانتباه إلى أن هذا التغيّر قد يكون أحياناً مؤشراً إلى مشكلة تتجاوز الجانب الجمالي. فالأظافر الصفراء قد تنتج عن أسباب بسيطة، مثل الاستخدام المتكرر لطلاء الأظافر الداكن من دون وضع طبقة حماية، أو التدخين، أو التعرّض لبعض والمنظفات. لكن في حالات أخرى، قد يكون الاصفرار علامة على عدوى فطرية، خصوصاً إذا ترافق مع زيادة سماكة الظفر، أو تفتّته، أو تغيّر شكله، وهي حالة شائعة تصيب أظافر القدمين أكثر من اليدين.

وقد يرتبط تغيّر اللون أيضاً ببعض ، مثل الصدفية، التي قد تؤثر في بنية الظفر ومظهره. وفي حالات أقل شيوعاً، يمكن أن يظهر اصفرار الأظافر ضمن متلازمة نادرة تُعرف باسم «متلازمة الأظافر الصفراء»، وقد تترافق مع مشكلات في الجهاز التنفسي أو تورّم في الأطراف. كذلك، قد تكون بعض التغيرات مرتبطة بأمراض عامة أو أدوية معينة، ما يجعل تقييم الحالة ضرورياً عند استمرارها.

وللحفاظ على صحة الأظافر، يُنصح بمنحها فترات راحة من طلاء الأظافر، واستخدام قفازات عند التعامل مع المنظفات، والمحافظة على جفاف اليدين والقدمين، وعدم مشاركة أدوات تقليم الأظافر. كما ينبغي تجنّب محاولة إزالة الاصفرار بمواد قاسية أو خلطات منزلية قد تزيد الضرر.

أما متى يجب استشارة الطبيب؟ فعندما يستمر الاصفرار رغم التوقف عن استخدام الطلاء، أو يترافق مع ألم أو تورّم أو سماكة أو تفتّت في الظفر، أو عندما يمتد التغيّر إلى عدة أظافر من دون سبب واضح. فالأظافر ليست مجرد تفصيل ، بل قد تكون مرآة لبعض التغيرات التي يشهدها الجسم، والانتباه إليها يساعد على اكتشاف المشكلة ومعالجتها مبكراً.