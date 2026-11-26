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وقد يرتبط تغيّر اللون أيضاً ببعض الأمراض الجلدية، مثل الصدفية، التي قد تؤثر في بنية الظفر ومظهره. وفي حالات أقل شيوعاً، يمكن أن يظهر اصفرار الأظافر ضمن متلازمة نادرة تُعرف باسم «متلازمة الأظافر الصفراء»، وقد تترافق مع مشكلات في الجهاز التنفسي أو تورّم في الأطراف. كذلك، قد تكون بعض التغيرات مرتبطة بأمراض عامة أو أدوية معينة، ما يجعل تقييم الحالة ضرورياً عند استمرارها.
وللحفاظ على صحة الأظافر، يُنصح بمنحها فترات راحة من طلاء الأظافر، واستخدام قفازات عند التعامل مع المنظفات، والمحافظة على جفاف اليدين والقدمين، وعدم مشاركة أدوات تقليم الأظافر. كما ينبغي تجنّب محاولة إزالة الاصفرار بمواد قاسية أو خلطات منزلية قد تزيد الضرر.
أما متى يجب استشارة الطبيب؟ فعندما يستمر الاصفرار رغم التوقف عن استخدام الطلاء، أو يترافق مع ألم أو تورّم أو سماكة أو تفتّت في الظفر، أو عندما يمتد التغيّر إلى عدة أظافر من دون سبب واضح. فالأظافر ليست مجرد تفصيل جمالي، بل قد تكون مرآة لبعض التغيرات التي يشهدها الجسم، والانتباه إليها يساعد على اكتشاف المشكلة ومعالجتها مبكراً.