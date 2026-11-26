يشكّل النوم عاملاً أساسياً في الحفاظ على جمال المرأة ورشاقتها، إذ لا تقتصر فوائده نشاط الجسم والتخلص من التعب، بل تمتد لتشمل صحة البشرة والشعر والوزن. وخلال ساعات النوم، يدخل الجسم في مرحلة من الإصلاح والتجدد، حيث تنشط عمليات ترميم الخلايا وإنتاج البروتينات الضرورية للحفاظ على مرونة الجلد، ومنها الكولاجين، ما يساعد في دعم صحة البشرة ومظهرها.

في المقابل، قد يؤدي الحرمان من النوم أو عدم انتظامه إلى ظهور علامات التعب على الوجه، مثل الهالات السوداء وانتفاخ العينين وشحوب البشرة، كما قد يؤثر في توازن الهرمونات المرتبطة بالجوع والشبع. فقلة النوم يمكن أن تزيد مستويات هرمون الجوع المعروف باسم «الغريلين»، وتؤثر في هرمون الشبع «اللبتين»، ما قد يرفع الشهية، ويزيد الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون، ويجعل الوزن أكثر صعوبة.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ يمكن أن يؤثر النوم غير الكافي في قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في والتعافي بعد ممارسة الرياضة، ما ينعكس على النشاط البدني والقدرة على الاستمرار في التمارين. لذلك، لا يمكن فصل العناية بالجمال عن الاهتمام بنوعية النوم ومدته.

وينصح الخبراء البالغين بالحصول على ما بين سبع وتسع ساعات من النوم يومياً، مع الالتزام بمواعيد منتظمة للنوم والاستيقاظ، وتجنب استخدام الهواتف والشاشات قبل النوم، والحد من تناول الكافيين في ساعات المساء، فضلاً عن تهيئة غرفة نوم هادئة ومظلمة ومريحة.

وفي النهاية، لا تُعدّ مستحضرات التجميل والأنظمة الغذائية والتمارين الرياضية وحدها كافية للحفاظ على المظهر الصحي، فالنوم الجيد يشكّل جزءاً أساسياً من نمط الحياة المتوازن، ويساعد المرأة على الحفاظ على نضارة بشرتها ونشاطها وصحتها العامة.