Advertisement

أعرب الأمير عن حزنه إزاء وضع مؤسسة «جائزة ديانا» الخيرية تحت ، بسبب أزمة مالية حالت دون قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ما يهدد مستقبلها بعد 27 عاماً من العمل في دعم الشباب وتمكينهم.وأعلنت المؤسسة، الخميس 26 تشرين الثاني 2026، تعيين المحاسب القانوني نيك بارسك من شركة « كلارك» مديراً مشتركاً، عقب توصية استشارات مالية مستقلة بعدم قدرتها على مواصلة نشاطها.وفي أول تعليق له، وجّه ويليام الشكر إلى العاملين والداعمين، مشيداً بدور المؤسسة في تكريم آلاف الشباب الذين ساهموا في إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم، فيما لم يصدر أي تعليق علني عن الأمير هاري حتى الآن.وتأسست المؤسسة عام 1999 تكريماً لإرث وإيمانها بقدرات الشباب، ونجحت على مدى 27 عاماً في تكريم أكثر من 50 ألف شاب وشابة، إلى جانب إطلاق مبادرات لمكافحة التنمّر والإرشاد المهني.