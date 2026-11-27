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يساعد غسل الوجه بعد التعرّق على إزالة الدهون والشوائب المتراكمة، إلا أن طريقة تنظيف البشرة واختيار المستحضرات المناسبة يؤديان دوراً أساسياً في الحفاظ على صحتها وحاجزها الطبيعي.ورغم أن العرق بحدّ ذاته لا يضرّ بالبشرة، فإن تراكمه مع الدهون والأوساخ قد يؤدي إلى انسداد المسام وظهور البثور والاحمرار والحكة، خصوصاً لدى أصحاب البشرة الحساسة.ويُنصح باتباع خطوات بسيطة لتنظيف الوجه بعد التعرّق، أبرزها:- استخدام غسول لطيف يناسب نوع البشرة.- غسل الوجه بالماء الفاتر بدلاً من الساخن.- تجفيف البشرة برفق باستخدام منشفة نظيفة وناعمة.- تجنّب الفرك القوي واستخدام المقشّرات.- تطبيق مرطّب خفيف للحفاظ على رطوبة البشرة.وليس من الضروري غسل الوجه فور التوقف عن التعرّق، لكن يُفضّل تنظيفه بعد ممارسة الرياضة أو التعرض للحرارة الشديدة، مع تجنّب الإفراط في الغسل حفاظاً على الحاجز الطبيعي للجلد.