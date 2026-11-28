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يختلف ملمس الجلد في منطقة البطن عن باقي أجزاء الجسم، إذ قد يبدو أكثر ليونة أو تظهر عليه خطوط دقيقة وتموجات، نتيجة عوامل عدة تتعلق بتغيرات الوزن والحمل ومرونة الأنسجة وتوزيع الدهون تحت الجلد.ويؤدي التمدد السريع للجلد، خصوصاً خلال الحمل أو زيادة الوزن، إلى تأثر ألياف الكولاجين والإيلاستين المسؤولة عن تماسك البشرة ومرونتها، ما قد يتسبب بظهور علامات التمدد التي تتغير ألوانها وملمسها .كما يساهم التقدم في العمر في تراجع مرونة الجلد، فيما تؤدي خسارة الوزن السريعة إلى ظهور الترهلات في بعض الحالات. كذلك، يتسبب الجفاف وتراكم الخلايا الميتة في زيادة خشونة البشرة.وللحفاظ على نعومة جلد البطن، يُنصح باستخدام مستحضرات الترطيب الغنية بالسيراميدات والغليسرين وحمض الهيالورونيك، وتجنب التقلبات السريعة في الوزن، إلى جانب ممارسة تمارين واستخدام واقي الشمس عند التعرض المباشر لأشعتها.ولا يشير اختلاف ملمس جلد البطن بالضرورة إلى وجود مشكلة صحية، إلا أن ظهور تغيرات مفاجئة مصحوبة بالحكة الشديدة أو الألم أو الطفح الجلدي أو كتل تحت الجلد يستدعي مراجعة طبيب مختص لتحديد أسبابها.