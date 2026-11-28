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كشفت دراسة نشرت في مجلة "علم النفس التطبيقي"، وشملت 826 مشاركاً موزعين على 140 فريق عمل، أن النساء ذوات القدرات الذهنية المرتفعة أكثر عرضة للمعاملة السلبية في بيئة العمل مقارنة بالرجال الذين يتمتعون بقدرات مماثلة.وأظهرت النتائج أن الموظفات الأكثر ذكاء عرضة للاتهام بالعدائية وضعف التعاون، كما يحظين بدعم مهني وشخصي أقل من زملائهن، بينما ارتبط ارتفاع القدرات الذهنية لدى الرجال بمعاملة أفضل في بعض الحالات.وأرجع الباحثون هذا التفاوت إلى الصور النمطية المرتبطة بأدوار الجنسين، إذ يُنظر إلى حزم الرجل باعتباره مؤشراً على قدرته على القيادة، بينما قد يُفسّر السلوك نفسه لدى المرأة على أنه نزعة تسلطية.وقد تدفع هذه المعاملة بعض الموظفات إلى التردد في آرائهن، فضلاً عن الحد من فرص مشاركتهن في المشاريع المهمة وتطوير علاقاتهن المهنية.وشدد الباحثون على أهمية اعتماد معايير موضوعية لتقييم الأداء وضمان تكافؤ الفرص داخل المؤسسات، بعيداً عن الصور النمطية المرتبطة بالجنس.