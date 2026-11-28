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تشهد صيحات العناية بالأظافر تحولاً ملحوظاً نحو التصاميم القصيرة، بعدما هيمنت الأظافر الطويلة على عالم الجمال لسنوات، وسط توجه متزايد نحو الإطلالات الطبيعية والبسيطة.وباتت الأظافر القصيرة خياراً مفضلاً لدى كثير من النساء، نظراً إلى سهولة العناية بها وملاءمتها لمختلف المناسبات، فضلاً عن الراحة التي توفرها أثناء إنجاز المهام اليومية.وتتميز الأظافر القصيرة بسهولة تنظيفها والعناية بها، كما تمنح اليدين مظهراً أنيقاً ومرتباً من دون الحاجة إلى استخدام الوصلات الصناعية.ومن أبرز التصاميم الرائجة، الأظافر المربعة والبيضاوية، إلى جانب تصاميم "الفرنش" الكلاسيكية والألوان الهادئة، كالبيج والوردي الفاتح والأبيض الحليبي، فضلاً عن الألوان الداكنة، كالعنابي والبني والأسود.ورغم الشعبية المتزايدة للأظافر القصيرة، لا تزال الأظافر الطويلة تحتفظ بمكانتها لدى محبات الإطلالات الجريئة والتصاميم الفنية، في ظل تنوع الأذواق واختلاف أنماط الحياة.ويعكس هذا التحول توجهاً متزايداً في عالم الجمال نحو الجمع بين الأناقة والراحة، بعيداً عن التصاميم المبالغ فيها.