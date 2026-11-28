لم يعد مكياج موسم الأعياد مقتصراً على الألوان الهادئة واللمسات ، إذ تتجه صيحات خريف وشتاء 2026-2027 نحو إطلالات أكثر جرأة، تجمع بين البريق والعيون الدخانية والكحل الملطّخ، وفق ما تعكسه عروض دور الأزياء العالمية، ولا سيما غوتشي وماغلر وفالنتينو.

في عروض غوتشي، برزت العيون بألوان دخانية داكنة، إلى جانب تحديد الشفاه بأسلوب مستوحى من التسعينيات، أو اعتماد أحمر شفاه لامع. أما ماغلر، فاختار رسماً أكثر حدة ووضوحاً للعينين، فيما اتجه فالنتينو نحو لمسات لونية قوية على الشفاه والعينين، في إطلالات تعكس توجهاً نحو المكياج المسرحي والجريء خلال موسم الأعياد.

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ومن أبرز التحولات هذا الموسم التركيز على الجفن السفلي، من خلال خطوط كحل واضحة أو ممتدة باتجاه الصدغين، بدل الاكتفاء بتحديد الجفن العلوي. ويمكن اعتماد قلم أبيض أو أسود أو بني على خط الماء السفلي، مع تمديده قليلاً نحو الزاوية الخارجية للعين، فيما يمنح اللون البرقوقي نتيجة أكثر نعومة.

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كما يعود البريق إلى خط الرموش السفلي، عبر تطبيق لمسات من الظلال الفضية أو بلون الشمبانيا، مع نقاط لمعان دقيقة قرب الزاوية الخارجية للعين. وتبرز أيضاً ظلال العيون ذات التأثير الثلجي، بألوان اللؤلؤي والأزرق الجليدي والشمبانيا، لكن بأسلوب خفيف ومندمج بدلاً من التغطية الكثيفة التي سادت في مطلع الألفية.

ولمن يرغب في إطلالة أكثر جرأة، تتجه الخيارات نحو أحجار الكريستال الصغيرة التي يمكن وضعها عند الزاوية الداخلية للعين أو تحت الحاجب أو على عظام الخد، مع التركيز على منطقة واحدة لتفادي المبالغة. كذلك يعود الكحل الملطّخ بأسلوب أكثر روك، من خلال خط كريمي يُدمج بالفرشاة، حتى لو بدا غير متساوٍ، مع طبقات من الماسكارا.

أما الألوان القوية، مثل الأزرق الكهربائي والأخضر والأرجواني، فتُستخدم على كامل الجفن أو في خطوط محددة عند الزاوية الداخلية، ويمكن تمديدها نحو الخارج لإطالة شكل ، مع إبقاء بقية ملامح الوجه أكثر هدوءاً.

وفي ما يتعلق بالشفاه، تتقدم درجات التوت والعنّابي والنبيذي على الأحمر التقليدي، مع إمكانية تطبيقها بطريقة غير محددة تماماً للحصول على حواف ناعمة. ولإطلالة أكثر وضوحاً، يمكن استخدام قلم تحديد بلون متناسق مع أحمر شفاه ساتاني ولمسة من اللمعان.

أما البشرة، فتظل الإطلالة الطبيعية خياراً موازياً للمكياج الأكثر تعقيداً، عبر استخدام كريم ملون خفيف وكونسيلر في المناطق المطلوبة، مع هايلايتر على عظام الخد وجسر الأنف، ولمسات من البلاشر السائل بالوردي أو درجات التوت. وتضيف لمسة لؤلؤية عند الزاوية الداخلية للعين إشراقاً يتناسب مع أجواء الأعياد من دون إثقال المكياج.