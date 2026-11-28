تظل الأظافر بألوان النيود والدرجات المحايدة خياراً لا يفقد جاذبيته، لكن التصاميم الجديدة تمنح هذه الألوان مساحة أكبر للتجديد، من اللمعان الخفيف والانعكاسات اللؤلؤية إلى النقوش الهندسية والفرنسية بلمسات غير تقليدية.

وفي تقرير نشره موقع "Byrdie"، عرض 54 تصميماً للأظافر المحايدة، تتنوع بين درجات البيج والكريمي والوردي والبني، مع أفكار تجمع بين البساطة والتفاصيل اللافتة، من دون التخلي عن الطابع الأنيق والعملي.

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ومن بين الخيارات، الأظافر النيود اللامعة بطبقة شفافة، والتدرجات الذهبية التي تضيف انعكاساً دافئاً، إلى جانب طلاء الجل بألوان شبه شفافة يمنح الأظافر مظهراً طبيعياً. كما تعود صيحة الأظافر بتأثير الكروم، ومنها تصميم "الدونات المغطاة بالزجاج"، الذي يجمع قاعدة نيود مع طبقة لامعة ذات انعكاسات معدنية.

وتبرز أيضاً تصاميم تعتمد على النقاط البيضاء الصغيرة، والزهور بألوان الباستيل، والخطوط الرفيعة، إلى جانب النقوش المستوحاة من الشعارات، والتأثيرات المتقزحة التي تتغير مع الضوء. ويمكن إضافة لمسات ذهبية أو فضية أو أحجار صغيرة إلى قاعدة محايدة لإضفاء المزيد من التميز.

وتتجه بعض التصاميم نحو الألوان الترابية، من درجات الشوكولاتة والزيتوني إلى البني والبيج، مع خطوط متعرجة أو أشكال تجريدية، فيما تقدم التدرجات اللونية من النيود إلى الأبيض أو الوردي خيارات أكثر نعومة، خصوصاً مع الأظافر ذات الشكل اللوزي أو البيضاوي.

أما الفرنسي التقليدي، فيحافظ على حضوره، لكن بتعديلات تشمل الأطراف السوداء الرفيعة، أو الخطوط المزدوجة، أو الأطراف المعدنية، أو التدرج الذي يدمج اللون الأبيض مع قاعدة نيود من دون حدود واضحة. وتظهر كذلك تصاميم نصفية تعتمد على ترك أجزاء من الظفر شفافة، وأخرى تجمع بين الألوان المحايدة واللمسات الحمراء أو السوداء.

وتشمل الأفكار أيضاً تفاصيل مستوحاة من النجوم والغيوم والقلوب، وأحجار الكريستال، واللؤلؤ، وحتى النقوش التي تشبه الزجاج المتشقق، ما يتيح تنويع الإطلالة مع الحفاظ على قاعدة هادئة.

وبحسب خبيرة اتجاهات الأظافر أوليفيا فان إيديرستين، فإن الألوان المحايدة لا تقتصر على درجات البشرة، بل تشمل البيج والكريمي والقمحي والبني الداكن وغيرها، كما أنها تشكل قاعدة مناسبة لإبراز فنون الأظافر والتصاميم المختلفة.