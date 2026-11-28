نقلت صحف عن مصدر مقرب من الفنانة أنها قررت اعتزال التمثيل نهائياً، بالتزامن مع ظهورها بالحجاب مجدداً وحذف صورها من دونه عبر حساباتها على .

وبحسب المصدر، حسمت شيحة موقفها ولا تنوي تكرار تجارب العودة إلى التمثيل، لكنها لا ترغب في إعلان قرارها رسمياً. ولم يصدر عن الفنانة حتى الآن أي تأكيد بشأن هذه المعلومات.

وسبق لشيحة أن ابتعدت عن الفن في أكثر من مناسبة قبل العودة إليه. وكانت آخر مشاركاتها الدرامية في مسلسل " " إلى جانب ، فيما كان فيلم " " مع آخر أعمالها السينمائية. (العين الاخبارية)