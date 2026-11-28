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نقلت صحف مصرية عن مصدر مقرب من الفنانة حلا شيحة أنها قررت اعتزال التمثيل نهائياً، بالتزامن مع ظهورها بالحجاب مجدداً وحذف صورها من دونه عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب المصدر، حسمت شيحة موقفها ولا تنوي تكرار تجارب العودة إلى التمثيل، لكنها لا ترغب في إعلان قرارها رسمياً. ولم يصدر عن الفنانة حتى الآن أي تأكيد بشأن هذه المعلومات.
وسبق لشيحة أن ابتعدت عن الفن في أكثر من مناسبة قبل العودة إليه. وكانت آخر مشاركاتها الدرامية في مسلسل "إمبراطورية ميم" إلى جانب خالد النبوي، فيما كان فيلم "مش أنا" مع تامر حسني آخر أعمالها السينمائية. (العين الاخبارية)