كشفت الأميركية أنها لم تكن تشعر بالأمان في السابق خلال عملية صناعة الموسيقى وإنتاجها، مشيرة إلى أن طبيعة العلاقات المحيطة بها، سواء في مرحلة الإبداع أو تسجيل الأعمال أو إصدارها، دفعتها إلى إجراء تغييرات واسعة في فريقها.

وفي حديثها خلال "Las Culturistas"، قالت إنها شهدت تحولات كبيرة في حياتها خلال فترة العمل على فيلم "Wicked"، مضيفة أن عدداً كبيراً من أفراد فريقها تغيّروا، وأنها باتت محاطة بأشخاص تثق بهم.

وأوضحت أنها لم تكن تشعر بالأمان الإبداعي في مرحلة سابقة، بسبب العلاقات التي أحاطت بعملية إنتاج الموسيقى وإصدارها والأشخاص الذين كانت تعمل معهم، من دون أن تسمّي أي شخص بعينه.

وأضافت أن وجود بيئة آمنة وثقة متبادلة ينعكس على قدرتها على الإبداع والتعبير عن نفسها، مشيرة إلى أنها باتت أكثر إلهاماً في العمل مع فريقها الحالي.

وقالت إن الشعور بالأمان ينعكس حتى على الجسد والصوت، ويتيح للفنان مشاركة أفكاره بصورة أكثر حرية، معتبرة أن استعادة هذه المساحة تمثل تجربة إيجابية.

وتحدثت غراندي أيضاً عن جولتها الموسيقية الأخيرة، وهي الأولى لها منذ عام 2019، ووصفتها بأنها تجربة أعادت تصحيح الكثير من الأمور بالنسبة إليها، بعدما كانت خلال جولتها السابقة في حالة من الخدر النفسي والعيش في وضع أشبه بمحاولة البقاء، لأسباب متعددة.

وكانت غراندي قد أنهت علاقتها الإدارية مع سكوتر في عام 2023، بعد نحو عقد من التعاون، فيما أصبح كريد مسؤولاً عن إدارتها بشكل حصري.