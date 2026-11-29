اختارت النجمة الأميركية مايلي سايروس الخروج عن المألوف في يوم زفافها، إذ اعتمدت مكياجاً كاملاً من منتجات رخيصة الثمن متوفرة في الصيدليات والمتاجر العادية، بحسب موقع "هو وات وير" المتخصص في الموضة والجمال.

وكانت سايروس قد عقدت قرانها أخيراً على شريكها موراندو في حفل صغير في بالم سبرينغز بولاية ، فيما كشفت خبيرة المكياج جانيس داود عبر "إنستغرام" عن الإطلالة، مشيرة إلى أن جميع المنتجات المستخدمة من علامة "ميبيلين"، ولا يتجاوز سعر أي منها 20 دولاراً، ويمكن شراؤها من متاجر مثل "سي في إس" و"تارغت".

"أجمل نسخة من نفسها"

وقالت داود: "كان مصدر الإلهام لإطلالة مايلي كعروس هو مايلي نفسها. كان من المهم بالنسبة إلينا أن تشعر بأنها أجمل نسخة من ذاتها، بدلاً من الامتثال للفكرة التقليدية عن جمال العروس. حافظنا على أسلوبها المميز، فأبرزنا العينين بكحل دخاني ناعم، وأبقينا البشرة نضرة ومشرقة، وأكملنا الإطلالة بألوان محايدة هادئة على الخدين والشفتين".

تفاصيل الإطلالة

واعتمدت داود في تحضير البشرة على برايمر "غريبي سيروم" بسعر 13 دولاراً، الغني بالنياسيناميد والغليسرين، تلاه كريم أساس "ليفتر بلامب آند غلو" بحمض الهيالورونيك بسعر 16 دولاراً، وكونسيلر "ليفتر سيروم" بسعر 14 دولاراً لإخفاء الهالات السوداء.

ولإطلالة العينين الدخانية المحايدة، استخدمت لوحة ظلال "ذا نودز" بسعر 16 دولاراً، وماسكارا "لاش سينسيشنال سكاي هاي" بسعر 14 دولاراً، وقلم حواجب "إكسبرس براو" باللون البني المتوسط بسعر 10 دولارات.

أما للخدين والشفتين، فاختارت موس "كلاودتوبيا" بلون التيراكوتا "توستد سكاي"، وأحمر الخدود "فيت مي" بلون "نود"، وقلم الشفاه "ليفتر لاينر"، وأحمر الشفاه "سيروم" بلون "أبستيت" الذي منح شفتيها لون توت العليق الناعم، وجميعها بسعر 10 دولارات للقطعة.