تواجه الممثلة الأميركية كاسيمير جوليت دعوى قضائية تتهمها بالاعتداء على عارضة أزياء في أحد متنزهات ، إلى جانب إطلاق حملة تشهير إلكترونية بحقها، على خلفية مزاعم مرتبطة بعلاقة عاطفية بالممثل ديفيد هاربور، المعروف بدوره في مسلسل "Stranger Things".

وبحسب الدعوى التي رفعتها العارضة بيرز فالون، البالغة 28 عاماً، أمام في ، فإن الحادثة وقعت في 3 كانون الأول 2025، حين كانت تجلس على مقعد في أحد متنزهات حي تريبيكا، قبل أن تقترب منها جوليت وتصبّ عليها ماءً ساخناً، ثم تعتدي عليها بالضرب عدة مرات، وفق ما ورد في الشكوى القضائية.

وتقول فالون إن الاعتداء تسبب لها بإصابات جسدية وندوب، استدعت تلقي العلاج، فضلاً عن أضرار نفسية حالت دون عودتها إلى العمل، بحسب ادعاءاتها.

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ولا تقتصر الدعوى على الاعتداء الجسدي، إذ تتهم فالون الممثلة أيضاً بنشر منشورات مسيئة بحقها على منصة Reddit، خلال كانون الأول 2025 وكانون الثاني 2026، عبر حسابين يُعتقد أنهما يعودان إلى جوليت، هما "International_Map131" و"Mediocre_Pin1637".

وتشير الشكوى إلى أنّ المنشورات تضمنت اتهامات وإهانات بحق فالون، من بينها وصفها بأنها "مفسدة للعلاقات"، والادعاء بأنها تسببت في انفصال ديفيد هاربور عن زوجته ، إلى جانب عبارات انتقدت شخصيتها واتهمتها باستغلال علاقاتها لتحقيق مكاسب.

وتطالب العارضة بتعويضات مالية لم تحدد قيمتها، تشمل تكاليف العلاج، والخسائر المرتبطة بالدخل، والأضرار التي لحقت بسمعتها، والإهانة والأضرار النفسية، فضلاً عن خسارة علاقات وفرص عمل.

في المقابل، وصف محامي جوليت الدعوى بأنها "لا أساس لها"، وأعلن التوجه إلى طلب إسقاطها.

وتأتي القضية في ظل تداول تقارير إعلامية خلال العام الماضي بشأن علاقة ديفيد هاربور بالعارضة فالون، عقب انفصاله عن ليلي ألين، فيما لم يؤكد هاربور أو فالون علناً طبيعة علاقتهما. وتربط الدعوى بين هذه المزاعم وبين ما تقول إنه حملة التشهير التي تعرضت لها العارضة، من دون أن يكون هاربور نفسه طرفاً في القضية.