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وفي تقرير لمجلة "InStyle"، برزت خمس صيحات لافتة استوحتها المجلة من إطلالات أسبوع الموضة في باريس، وتتيح تحديث الملابس اليومية من دون التخلي عن القطع الأساسية.تُعد السترة ذات القصّة المنتفخة قليلاً، والمحددة عند الخصر، من أبرز قطع الموسم. فهي تجمع بين الطابع الرياضي والراحة، مع مساحة تسمح بارتداء طبقات من الملابس تحتها. ويمكن تنسيقها مع بناطيل الكارغو لإطلالة عملية، مع إضافة أحذية بكعب لإضفاء لمسة أكثر أناقة.لا تزال البناطيل ذات القصّة المنتفخة، أو "Balloon Pants"، حاضرة في اتجاهات الموضة لعام 2026، ويمكن اعتمادها في الخريف مع قميص أبيض بسيط وسترة جلدية واسعة، إلى جانب أحذية الباليه السوداء. وتتيح هذه التركيبة إطلالة مريحة ومتجددة، مناسبة للنزهات أو لقاءات النهار.يواصل اللون الأحمر حضوره في اتجاهات الموسم، ويمكن تنسيقه مع قميص بأزرار بلون أزرق فاتح ونظارات شمسية كبيرة وحزام بطابع بوهيمي. ويمنح الجينز بلون النيلي الداكن الإطلالة توازناً يجمع بين الأناقة الكلاسيكية واللمسة العصرية.لا تزال سترة "Barn Jacket" من القطع الرائجة، مع خيارات تتضمن ياقة جلدية تضفي عليها طابعاً أكثر حدة. ويمكن تنسيقها مع بنطلون مخطط بخطوط طولية وأحذية "Loafers" مستوحاة من التصاميم الرجالية، بدلاً من الاعتماد على البناطيل السوداء التقليدية.تواصل الطبعات الحيوانية انتشارها في اتجاهات الخريف والشتاء، ولا سيما على المعاطف الطويلة. وتبرز هذه القطعة كعنصر أساسي في الإطلالة، حتى عند تنسيقها مع ملابس بسيطة، مثل قميص طويل الأكمام وبنطلون ضيق ذي قصّة متسعة عند الأطراف، لتكون الطبعة هي محور المظهر.