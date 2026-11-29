Advertisement

بعد أربع زيجات انتهت بالانفصال، تحدثت الفنانة جينيفر لوبيز بصراحة عن الدروس التي استخلصتها من تجاربها العاطفية، مؤكدة أنها تعيش حاليًا مرحلة من السعادة لا تحتاج فيها إلى شريك.وكشفت لوبيز البالغة من العمر 57 عامًا، في تصريحات خاصة لمجلة " "، على هامش الأول لفيلمها "The JLO Show" في استوديوهات " "، عن تغير نظرتها إلى الحب والارتباط مع مرور السنوات.وأوضحت أن الدخول في علاقة عاطفية يتطلب أولًا فهم الإنسان لنفسه والتصالح مع نقاط ضعفه، بدلًا من البحث عن يعالج مشكلاته أو يملأ الفراغ في حياته.وأكدت أنها لا تسعى حاليًا إلى خوض تجربة عاطفية جديدة، مشيرة إلى أنها أدركت أن الحب الذي تحتاج إليه ينبع من داخلها، ولا يتوقف على وجود شخص آخر في حياتها.وأضافت: "لست بحاجة إلى ذلك لأكون سعيدة في حياتي"، واصفة المرحلة التي تعيشها حاليًا بأنها "عصر سعادتها". (ارم نيوز)