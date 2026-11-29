وللحفاظ على نعومة اليدين ومظهر الأظافر الصحي، لا تحتاج المرأة بالضرورة إلى مستحضرات باهظة الثمن أو جلسات عناية متكررة، بل يمكن لبعض البسيطة أن تُحدث فرقاً واضحاً.

أولى هذه العادات ترطيب اليدين بانتظام، وخصوصاً بعد غسلهما، باستخدام كريم مرطّب يساعد على حماية البشرة من الجفاف. كما يُنصح بوضع قبل النوم، مع الاهتمام بمنطقة حول الأظافر والجلد المحيط بها.

ومن المهم أيضاً استخدام القفازات عند تنظيف المنزل أو التعامل مع المنظفات والمواد الكيميائية، لأن التعرّض المتكرر لها قد يسبّب جفاف الجلد ويضعف الأظافر. كذلك، يُفضّل تجنّب غسل اليدين بالماء شديد السخونة، واختيار صابون لطيف لا يجرّد البشرة من زيوتها الطبيعية.

أما الأظافر، فتحتاج إلى عناية خاصة، تبدأ بقصّها وبردها بانتظام، وتجنّب قضمها أو استخدام الأدوات الحادة لإزالة الجلد المحيط بها. كما يُفضّل منح الأظافر فترات من الراحة بين استخدام طلاء الأظافر ومزيلاته، ولا سيما المنتجات التي تحتوي على الأسيتون، لأنها قد تزيد من جفافها.

ولا تكتمل العناية من الخارج من دون الاهتمام بالتغذية من الداخل، إذ تحتاج الأظافر إلى عناصر غذائية متنوعة، من بينها البروتين والحديد والزنك، إلى جانب الفيتامينات الضرورية لصحة الجسم. ويساعد المتوازن على دعم نمو الأظافر والمحافظة على قوتها، فيما يبقى شرب الماء ضرورياً للحفاظ على ترطيب الجسم.

ومن جهة أخرى، لا ينبغي تجاهل التغيّرات غير المعتادة في لون الأظافر أو شكلها أو سماكتها، أو ظهور خطوط وتشققات مستمرة، إذ قد تكون أحياناً مؤشراً إلى مشكلة صحية أو فطرية تستدعي استشارة الطبيب، بدلاً من الاكتفاء بإخفائها بطلاء الأظافر.

في النهاية، جمال اليدين والأظافر لا يرتبط فقط بالمظهر الخارجي أو بتقنيات التجميل، بل هو نتيجة عناية منتظمة وعادات صحية بسيطة. فالقليل من الاهتمام اليومي كفيل بالحفاظ على يدين ناعمتين وأظافر صحية وأنيقة.