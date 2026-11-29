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لا يقتصر دور النوم على إراحة الجسم واستعادة نشاطه، بل يشكّل أيضاً فترة مهمة للعناية بالبشرة وتجدد خلاياها. ففي ساعات الليل، تتغير بعض العمليات الحيوية داخل الجلد، ويزداد نشاط آليات الإصلاح والترميم، ما يجعل روتين العناية المسائي خطوة أساسية للحفاظ على نضارة البشرة وصحتها.وخلال النوم، تعمل البشرة على إصلاح الأضرار التي تعرضت لها خلال النهار نتيجة العوامل البيئية، مثل أشعة الشمس والتلوث والإجهاد. كما تتجدد خلايا الجلد بصورة مستمرة، وتؤدي عملية ترميم الحاجز الواقي للبشرة دوراً مهماً في الحفاظ على رطوبتها وحمايتها من الجفاف.وتُعدّ مرحلة النوم العميق مهمة أيضاً، إذ يفرز الجسم هرمون النمو الذي يساهم في تجدد الأنسجة وإصلاحها. وفي المقابل، قد تؤثر قلة النوم سلباً على مظهر البشرة، فتبدو أكثر شحوباً وإرهاقاً، وقد تصبح الهالات السوداء والانتفاخات حول العينين أكثر وضوحاً.ومن هنا، تبرز أهمية اعتماد روتين ليلي بسيط يتناسب مع نوع البشرة واحتياجاتها. وتبدأ الخطوة الأولى بإزالة المكياج وتنظيف الوجه جيداً للتخلص من الأوساخ والدهون وبقايا المستحضرات المتراكمة خلال النهار.بعد ذلك، يُنصح باستخدام كريم مرطب يساعد على دعم الحاجز الطبيعي للبشرة والحد من فقدان الرطوبة أثناء الليل. ويمكن اختيار مستحضرات تحتوي على حمض الهيالورونيك أو السيراميدات، لما لها من دور في ترطيب الجلد وتعزيز حاجزه الواقي.أما النساء اللواتي يرغبن في معالجة مشكلات مثل التصبغات أو الخطوط الدقيقة، فيمكنهن الاستعانة بمكونات فعالة، مثل الريتينول، لكن يُفضّل إدخاله تدريجياً إلى الروتين، مع مراعاة حساسية البشرة واستشارة اختصاصي عند الحاجة، ولا سيما خلال الحمل أو التخطيط له.ومن الأخطاء الشائعة النوم من دون إزالة المكياج، أو استخدام عدد كبير من المنتجات في الوقت نفسه، اعتقاداً بأن زيادة المستحضرات تعني نتائج أفضل. إلا أن الإفراط في التقشير أو الجمع بين مكونات قوية قد يؤدي إلى تهيّج البشرة وإضعاف حاجزها الطبيعي.ولا تكتمل العناية الليلية من دون الحصول على ساعات نوم كافية ومنتظمة، مع الحرص على نظافة غطاء الوسادة وتغييرها بانتظام، لأن النظافة الجيدة تساعد على الحد من تراكم الدهون والأوساخ التي قد تلامس الوجه.في النهاية، لا تحتاج البشرة إلى روتين معقد أو مستحضرات باهظة الثمن كي تحافظ على نضارتها، بل إلى تنظيف لطيف وترطيب مناسب ونوم جيد. فالعناية الليلية ليست مجرد خطوة تجميلية، وإنما جزء من نمط حياة صحي ينعكس على مظهر البشرة وحيويتها.