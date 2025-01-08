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كأس العالم2022
ميزة جديدة من غوغل تُثير إعجاب المُستخدمين
Lebanon 24
08-01-2025
|
15:30
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تعمل غوغل على ميزة جديدة للنظام البيئي لساعة Pixel والتابلت، حيث إن كود أحدث إصدار تجريبي من Play Services يشير إلى أنه قد تتمكن قريبًا من استخدام Watch Unlock على ساعة بكسل لفتح قفل التابلت..
تمكن الأشخاص في Android Authority من العثور على تلميحات في كود Google Play Services v24.50.32 beta تشير إلى أن ميزة Watch Unlock قد تبدأ قريبًا في دعم أجهزة التابلت وليس فقط هواتف Pixel.
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كما أن ميزة Watch Unlock متاحة الآن لمستخدمى Pixel Watch لفتح قفل هاتف Pixel الخاص بهم، إنها تعمل بشكل مباشر تمامًا، حيث تستخدم الميزة لفتح قفل هاتفك بدلاً من رمز المرور التقليدي أو المقاييس الحيوية مثل بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه، لكن هناك متطلبات معينة، مثل وجود رمز مرور على Pixel Watch واقتران هاتف Pixel بالساعة.
تستخدم Pixel Watch 3 تقنية UWB مع أجهزة Pixel الأحدث وبالتالي فهي قادرة على الحصول على ميزة Watch Unlock أسرع.
ويحتوي جهاز Pixel Tablet أيضًا على UWB، لذا يمكن أن تكون متاحة لـ Watch Unlock مع Pixel Watch 3، بينما تعتمد الساعات القديمة على البلوتوث لإلغاء القفل، وهو أبطأ قليلاً. (اليوم السابع)
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