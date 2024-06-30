قاعدة في أوروبا توعز لطيارين أميركيين بخلع زيهم الرسمي عند مغادرتها... ما السبب؟

قالت صحيفة Stars and Stripes إن قاعدة سبانجدالم الجوية الأميركية بغرب ألمانيا منعت الطيارين من الجناح المقاتل رقم 52 من ارتداء زيهم الرسمي خارج القاعدة.



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ونوهت الصحيفة بأن قيادة القاعدة الجوية، رفضت تقديم المزيد من التفاصيل عن الموضوع متذرعة "بأسباب أمنية ميدانية". ووفقا لهذا الصحيفة الممولة من البنتاغون، شدد الأمر الصادر يوم السبت، على الطيارين السفر إلى مراكز عملهم بملابس مدنية، وهو قرار وصف بأنه "إجراء احترازي".ونوهت الصحيفة بأن قيادة القاعدة الجوية، رفضت تقديم المزيد من التفاصيل عن الموضوع متذرعة "بأسباب أمنية ميدانية".

وكما لاحظت صحيفة Stars and Stripes ، فقد تم في الماضي اتخاذ سياسات موحدة تجاه ارتداء الزي العسكري الموحد، وذلك في سياق التهديدات الإرهابية المحتملة.

في عام 2010، أصدرت القيادة الأمريكية الأوروبية (EUCOM) توجيها يحظر مؤقتا على الأفراد العسكريين ارتداء الزي الرسمي في خارج الخدمة، وفي عام 2014، تم منع ارتداء الزي الرسمي خلال السفر أثناء الخدمة، لكن في عام 2022 تم تخفيف هذه القيود.



في يوم أمس الأحد، ذكرت شبكة CNN أنه تم وضع القواعد العسكرية الأميركية في أوروبا في حالة تأهب قصوى بسبب التهديد بهجوم إرهابي، وهو على الأرجح أعلى مستوى خلال السنوات العشر الماضية على الأقل.

من جانبه، قال مسؤول عسكري أميركي لوكالة ريا نوفوستي، إن قيادة EUCOM وعلى خلفية تقارير عن احتمال وقوع هجوم إرهابي على القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة، قررت مضاعفة مستوى اليقظة لضمان سلامة الأفراد العسكريين الأمريكيين المتمركزين في المنطقة وعائلاتهم. (روسيا اليوم)



