Advertisement

عربي-دولي

قاعدة في أوروبا توعز لطيارين أميركيين بخلع زيهم الرسمي عند مغادرتها... ما السبب؟

Lebanon 24
30-06-2024 | 23:43
A-
A+
Doc-P-1217827-638554134493921133.jpg
Doc-P-1217827-638554134493921133.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت صحيفة Stars and Stripes إن قاعدة سبانجدالم الجوية الأميركية بغرب ألمانيا منعت الطيارين من الجناح المقاتل رقم 52 من ارتداء زيهم الرسمي خارج القاعدة.
 
ووفقا لهذا الصحيفة الممولة من البنتاغون، شدد الأمر الصادر يوم السبت، على الطيارين السفر إلى مراكز عملهم بملابس مدنية، وهو قرار وصف بأنه "إجراء احترازي".
Advertisement


ونوهت الصحيفة بأن قيادة القاعدة الجوية، رفضت تقديم المزيد من التفاصيل عن الموضوع متذرعة "بأسباب أمنية ميدانية".
 
وكما لاحظت صحيفة Stars and Stripes ، فقد تم في الماضي اتخاذ سياسات موحدة تجاه ارتداء الزي العسكري الموحد، وذلك في سياق التهديدات الإرهابية المحتملة.
 
 
في عام 2010، أصدرت القيادة الأمريكية الأوروبية (EUCOM) توجيها يحظر مؤقتا على الأفراد العسكريين ارتداء الزي الرسمي في خارج الخدمة، وفي عام 2014، تم منع ارتداء الزي الرسمي خلال السفر أثناء الخدمة، لكن في عام 2022 تم تخفيف هذه القيود.

في يوم أمس الأحد، ذكرت شبكة CNN أنه تم وضع القواعد العسكرية الأميركية في أوروبا في حالة تأهب قصوى بسبب التهديد بهجوم إرهابي، وهو على الأرجح أعلى مستوى خلال السنوات العشر الماضية على الأقل.
 
 
من جانبه، قال مسؤول عسكري أميركي لوكالة ريا نوفوستي، إن قيادة EUCOM وعلى خلفية تقارير عن احتمال وقوع هجوم إرهابي على القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة، قررت مضاعفة مستوى اليقظة لضمان سلامة الأفراد العسكريين الأمريكيين المتمركزين في المنطقة وعائلاتهم. (روسيا اليوم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:46 | 2024-07-01
10:28 | 2024-07-01
10:05 | 2024-07-01
10:00 | 2024-07-01
09:52 | 2024-07-01
09:38 | 2024-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24