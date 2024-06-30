ايران تتحضر للجولة الثانية الرئاسية.. مناظرة أولى والعين على صناديق الاقتراع

انطلقت أمس الحملتين الانتخابيتين لكل من المرشحين الايرانيين شحان الإصلاحي مسعود بزشكيان، والمحافظ سعيد جليلي، في جولة تعتبر حاسمة للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة الجمعة، مع إعلان «مجلس صيانة الدستور» المصادقة على نتائج الجولة الأولى، وسط مقاطعة قياسية للاقتراع تخطت 60 في المائة.

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وتوجه جليلي إلى بازار طهران، الذي يخضع تقليدياً للمحافظين في وسط طهران، وتحدث إلى التجار هناك حول خططه لإنعاش الاقتصاد. ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن جليلي قوله للتجار إن لديه برنامجاً «محكماً» لمعالجة الأزمة الاقتصادية. وأضاف: «تحسين الوضع الاقتصادي من أبرز برامجنا. نحن قد وضعنا خططاً شاملة ومفصّلة لتحسين معيشة الناس»، وتابع: «سنحسّن الوضع المعيشي والاقتصادي للناس من خلال البرامج المحكمة التي وضعناها».



بدوره، تعهد بزشكيان عبر منصة «إكس»، حماية الحريات العامة، وذلك برفع القيود عن الإنترنت، والعمل على وقف دوريات «شرطة الأخلاق». ونفت حملته أي نيات له برفع أسعار البنزين، بعد تصريحات لرئيس حملته، علي عبدالعلي زاده.



ويتواجه بزشكيان وجليلي مساء اليوم، في أول مناظرة تلفزيونية في الجولة الثانية، التي تدور حول السياسة الخارجية والداخلية، قبل مناظرة ثانية وأخيرة مساء الثلاثاء حول الاقتصاد.



وتجددت الحرب الكلامية بين المعسكرين المحافظ والإصلاحي، انطلاقاً من البرلمان الإيراني، الذي شهد احتجاج النائب المتشدد حميد رسايي، على بزشكيان، بسبب تصريحات مستشاره، محمد جواد آذري جهرمي الوزير السابق للاتصالات في حكومة روحاني، الذي دعا إلى منع تولي «(طالبان) الحكم في إيران»، في إشارة إلى المحافظين.

ولم يحصل أي من المرشحين على 50 في المئة من الأصوات بعد فرز أكثر من 24 مليون بطاقة اقتراع، بحسب وزارة الداخلية.



وقد تقدم مسعود بزشكيان بأكثر من 10 ملايين صوت، على منافسه جليلي الذي حصد أكثر من 9.4 مليون صوت، وفقا للنتائج الأولية التي أصدرتها الوزارة.