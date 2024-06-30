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عربي-دولي

بعد الهبوط الاضطراري لطائرة إسرائيلية بمطار أنطاليا... تركيا توضح الملابسات

Lebanon 24
30-06-2024 | 23:55
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أوضحت مصادر دبلوماسية تركية، ملابسات الهبوط الاضطراري لطائرة ركاب إسرائيلية في مطار أنطاليا جنوب تركيا، نافية المعلومات التي أوردها الإعلام الإسرائيلي بهذا الشأن.


ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المصادر قولها إن الطائرة تتبع لشركة الطيران "إلعال" ومقرها إسرائيل، وكانت متوجهة من العاصمة البولندية وارسو إلى تل أبيب، وسمح لها بالقيام بهبوط اضطراري في مطار أنطاليا بسبب تدهور صحة أحد الركاب.
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وأضافت المصادر أنه "كان من المقرر توفير الوقود للطائرة لاعتبارات إنسانية، لكن مع اقتراب الانتهاء من الإجراءات المعنية، قرر قائد الطائرة المغادرة بمحض إرادته".
 
وكانت بعض وسائل إعلام عبرية، زعمت أن مسؤولي مطار أنطاليا رفضوا توفير الوقود للطائرة لأن شركة الطيران مقرها إسرائيل.
 
وفي هذا السياق، قال المسؤول في مطار أنطاليا سعاد سيد أوغلو، إن الطائرة الإسرائيلية غادرت المدينة بعد أن أنزلت الراكب المريض، داحضا المزاعم المثارة حول الموضوع، وقال "لا أحد يستطيع الاستيلاء على الطائرة، هناك معلومات خاطئة".
 
ولفت إلى أن الطائرة هبطت بسبب حالة مرضية طارئة، ثم مضت في طريقها، وذهبت إلى أقرب مطار إلى رودس في اليونان.
 
ولفت سيد أوغلو، إلى أن الادعاءات القائلة بأن السفارة الإسرائيلية تدخلت في الحادث وأنه لم يتم إنزال الركاب من الطائرة "غير صحيحة"، مشيرا إلى أن كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا محددة في إطار الاتفاقيات ذات الصلة، وأنه ليس هناك ما يخص السفراء.
 
وأوضح سيد أوغلو، أن السفراء غير معنيين بمواضيع مثل التزود بالوقود، مؤكدا أن سبب الهبوط الاضطراري ليس الوقود، وإنما إنزال المريض.
 
وختم سيد أوغلو، مؤكدا أن الفرق الطبية تدخلت لتقديم الإسعافات للمريض، الذي يخضع للعلاج.
 
وكانت شركة العال الإسرائيلية للطيران أفادت في بيان برفض عمال أتراك في مطار أنطاليا التركي تزويد إحدى طائراتها بالوقود. (روسيا اليوم)
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