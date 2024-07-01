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عربي-دولي

موسكو تعلن إسقاط 36 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات

Lebanon 24
01-07-2024 | 01:10
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قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين إن أنظمة الدفاع الجوي بالبلاد دمرت 36 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا على ثلاث مناطق متاخمة لها.
وأضافت الوزارة، على تطبيق تلغرام، أنه تم إسقاط 18 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك في غرب روسيا وتدمير 9 طائرات في منطقة كورسك جنوبي بريانسك و9 طائرات فوق منطقة بيلغورود إلى الجنوب.
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وقال ألكسندر بوجوماز حاكم بريانسك، عبر تطبيق تلغرام، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 18 طائرة مسيرة فوق بريانسك الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.
وأضاف أن الهجمات جاءت على عدة موجات وتم إسقاط الطائرات المسيرة في أنحاء كثيرة من المنطقة، وفقا لرويترز.

 
من جهته قال أليكسي سميرنوف، حاكم كورسك الواقعة أيضا على الحدود مع أوكرانيا عبر تطبيق تلغرام، إنه تم تدمير 7 طائرات أوكرانية مسيرة فوق المنطقة.
وأكد بوجوماز وسميرنوف على عدم وقوع إصابات أو أضرار جسيمة نتيجة الهجمات.
وأمس الأحد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات كورسك، ليبيتسك، فورونيج، بريانسك، أوريول، وبيلغورود، خلال الليلة الماضية. (سكاي نيوز)
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