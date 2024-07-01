إصابات بعضهم خطيرة.. جرحى في صفوف الجيش الإسرائيليّ إليكم ما حدث معهم في رفح

أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة عن انهيار مبنى مفخخ في رفح على جنود إسرائيليين.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيليّة عن سقوط عدد من الجرحى، إصابات بعضهم خطيرة.

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وقد تمّ نقل الجرحى بالمروحية إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.