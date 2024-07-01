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إصابات بعضهم خطيرة.. جرحى في صفوف الجيش الإسرائيليّ إليكم ما حدث معهم في رفح

Lebanon 24
01-07-2024 | 05:08
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أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة عن انهيار مبنى مفخخ في رفح على جنود إسرائيليين.
 
 
وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيليّة عن سقوط عدد من الجرحى، إصابات بعضهم خطيرة.
 
 
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وقد تمّ نقل الجرحى بالمروحية إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.
 
 
 
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رفح

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