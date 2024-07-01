بعد انتقادات الوزراء... نتنياهو بأمر بفتح تحقيق بشأن الإفراج عن مدير "الشفاء"

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أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفتح تحقيق بشأن إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي، فيما أعلن مكتب وزير الدفاع يوآف غالانت أنه لم يكن يعرف مسبقا بالإفراج عنه.وأفرج الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، عن مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية، المعتقل منذ تشرين الثاني الماضي.وعلق مكتب نتنياهو على الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سليمة بالقول إن "قرار إطلاق سراح السجناء يأتي بعد جلسات استماع في محكمة العدل العليا بشأن التماس ضد احتجاز السجناء في مركز الاعتقال الميداني، ويتم تحديد هوية السجناء المفرج عنهم بشكل مستقل من قبل مسؤولي الأمن وفقا لاعتباراتهم المهنية".وأضاف أن "رئيس الوزراء أمر بإجراء تحقيق فوري في الأمر".وتأتي هذه التصريحات بعد انتقادات من وزراء الحكومة الذين طلبوا منه توضيحا بشأن إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء.