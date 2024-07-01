هجماتٌ من نوع آخر في غزة.. هكذا استطاعت المقاومة تدوير "ذخائر إسرائيلية"!

لا تدخر المقاومة في قطاع غزة جهداً لاستغلال كل ما يقع بين يديها من إمكانيات، لصالح دعم مجهودها العسكري في مواجهة قوات الجيش الإسرائيلي التي تواصل التوغل والعدوان في عدد من مناطق القطاع.



Advertisement في هذا السياق، تعيد المقاومة تدوير القنابل والقذائف التي ألقاها الاحتلال على رؤوس المدنيين في عموم قطاع غزة، ولم تنفجر، رغم انطواء هذه الخطوة على مخاطر كبيرة، إذ إن جزءا منها مخصص أساسا لنصب أفخاخ، بحيث تنفجر عقب ساعات أو أيام من إطلاقها.



كمائن بقنابل إسرائيلية



واستخدمت المقاومة قنابل إسرائيلية غير منفجرة مرات عديدة في نصب كمائن لجنود وأرتال قوات الاحتلال في قطاع غزة، وقبل يومين أعلنت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، عن نصبها كمينا محكما لقوات الاحتلال في شارع بغداد بحي الشجاعية، باستخدام صاروخ كبير لم ينفجر، أطلقته طائرة "أف 16".



واستخدمت كتائب القسام هذه الطريقة مراراً في عدد من الكمائن، كان آخرها نصب كمين لدبابة إسرائيلية في حي تل السلطان برفح، بواسطة ألغام أرضية لم تنفجر، يستخدمها الجيش الإسرائيلي عادة في نسف المباني والمنشآت السكنية.



حجم القنابل التي ألقيت على غزة



وألقى الجيش الإسرائيلي 79 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، الذي تبلغ مساحته 360 كيلومتراً مربعاً، بما يعادل تقريباً 220 ألف كيلوغرام من المتفجرات لكل كيلومتر مربع، وهو ما يعادل تقريباً 5 أضعاف القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما باليابان، إبان الحرب العالمية الثانية في السادس من آب 1945، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.



ما نسبة القنابل التي لم تنفجر؟ في هذا السياق، تعيد المقاومة تدوير القنابل والقذائف التي ألقاها الاحتلال على رؤوس المدنيين في عموم قطاع غزة، ولم تنفجر، رغم انطواء هذه الخطوة على مخاطر كبيرة، إذ إن جزءا منها مخصص أساسا لنصب أفخاخ، بحيث تنفجر عقب ساعات أو أيام من إطلاقها.واستخدمت المقاومة قنابل إسرائيلية غير منفجرة مرات عديدة في نصب كمائن لجنود وأرتال قوات الاحتلال في قطاع غزة، وقبل يومين أعلنت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، عن نصبها كمينا محكما لقوات الاحتلال في شارع بغداد بحي الشجاعية، باستخدام صاروخ كبير لم ينفجر، أطلقته طائرة "أف 16".واستخدمت كتائب القسام هذه الطريقة مراراً في عدد من الكمائن، كان آخرها نصب كمين لدبابة إسرائيلية في حي تل السلطان برفح، بواسطة ألغام أرضية لم تنفجر، يستخدمها الجيش الإسرائيلي عادة في نسف المباني والمنشآت السكنية.وألقى الجيش الإسرائيلي 79 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، الذي تبلغ مساحته 360 كيلومتراً مربعاً، بما يعادل تقريباً 220 ألف كيلوغرام من المتفجرات لكل كيلومتر مربع، وهو ما يعادل تقريباً 5 أضعاف القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما باليابان، إبان الحرب العالمية الثانية في السادس من آب 1945، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وكشفت تقرير للأمم الأمم المتحدة، عن وجود ما يقرب من 7500 طن من الذخائر غير المنفجرة في جميع أنحاء قطاع غزة بسبب العدوان المتواصل، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لإزالتها لما تمثله من خطر على المدنيين.



وقالت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، إن "هناك نحو 7500 طن من الذخائر غير المنفجرة المتناثرة في جميع أنحاء غزة، الأمر الذي قد يستغرق ما يصل إلى 14 عاما لإزالتها".



بدورها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال مؤخرا أن غزة تلقت منذ بدء الحرب أكثر من 50 ألف قنبلة، 5% منها لم تنفجر، لكن تقديرات عسكرية دولية تشير إلى 10- 15% من القنابل لا تنفجر عادة خلال الحروب.



وحذرت الإذاعة من أنه "يمكن لحركة حماس استخدام القنابل التي لم تنفجر لبناء صواريخ جديدة"، مشيرة إلى أنه في حال التوصّل إلى تهدئة طويلة في إطار صفقة تبادل فستنجح حركة حماس في بناء قدرات صاروخية كبيرة".



ماهي أنواع القنابل التي ألقيت على غزة؟



يشير رصد أجراه موقع "عربي21" إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي استخدمت نوعيات عديدة من القنابل الفتاكة في قصف قطاع غزة، معظمها أميركية الصنع غالبيتها من طراز "MK" الأمريكية، وهي تحتوي على مواد شديدة الانفجار، ومنها أنواع متعددة الأحجام والأوزان، وهي "MK82" ويبلغ وزنها 500 كيلوغرام، و"MK83" ووزنها 750 كيلوغرامًا، و"MK84" بوزن طن، وهي الأكثر فتكا وتدميراً.



وهذه الأنواع الثلاثة، ألقتها مقاتلات الجيش الإسرائيلي بغزارة على غزة، ما أدى إلى تدمير أحياء وتغيير معالم مناطق مدنية بأكملها.



واستخدمت قوات الإسرائيلية قنابل مجنحة من نوع "GPU31"، و"GPU38"، و"GPU10"، في قصف بعض الأحياء المدنية أيضاً.



وإلى جانب هذه القنابل، تستخدم القوات الإسرائيلية بكثافة قذائف المدفعية الثقيلة من عيار "155 ملم"، والتي تضرب فيها الأحياء السكنية، وتشكل عبرها حزاما ناريا لعزل بعض المناطق.



ويضاف إلى هذه القنابل؛ الألغام المتنوعة التي تستخدم من قبل قوات الهندسة التابعة للاحتلال في نسف وتدمير المنشآت والمنازل في قطاع غزة.



كيف تعيد المقاومة استخدام هذه القنابل؟



ليس من السهل التعامل مع الذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة، خصوصا أنها قنابل متطورة، وبعضها معد سلفا لنصب أفخاخ وكمائن، فمنها ما يمكن تفجيره عن بعد عقب إطلاقه بوقت طويل، ومنها ما يمكن أن ينفجر بمجرد محاوله نقله أو التعامل معه، وقنابل أخرى "توقيتية" تنفجر بعد وقت محدد من إطلاقها.



ورغم ذلك، فقد أصبحت المقاومة في غزة تمتلك خبرة واسعة في التعامل مع هذه الذخائر، بل وتتمكن من الاستفادة منها، بحيث يجري إدخالها في تصنيع العبوات الناسفة، والقذائف الصاروخية مجددا.

وقال مصدر ميداني مطلع، إن المقاومة في غزة جمعت الكثير من هذه القنابل فعليا، وتتعامل معها بكفاءة عالية، حيث تستخلص المواد المتفجرة من داخل هذه القنابل، وتعيد حشوها في الرؤوس المتفجرة للصواريخ التي تصنعها، وقذائف الهاون، وتطلقها مجددا صوب قوات الجيش الإسرائيلي، أو تستخدم تلك المواد في صناعة العبوات الناسفة التي تستخدم ضد آليات الاحتلال العسكرية.



وأكد المصدر لـ"عربي21" أن قنابل الجيش الغسرائيلي تمتلك ميزة فريدة كونها تحتوي على متفجرات عالية الجودة، وذات تأثير كبير، مثل مواد "C4" المخصصة في عمليات النسف والتعامل مع المعادن والفولاذ، و"إف إكس-757"، و"بي بي إكس إن-114" شديدتي الانفجار.



ولفت إلى أن المعادن وحديد الفولاذ الخاص بهذه القنابل والقذائف يعاد صهرها أيضا وسكبها لصناعة الرؤوس المتفجرة، للصواريخ خصوصا قذائف الهاون. (عربي21)