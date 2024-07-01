"موقعها حاسمٌ"... عين إيران على دولة جديدة وإسرائيل "تغرق في البحر"

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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ تقارير إعلامية إسرائيلية حذّرت مما أسمته "بالزحف الإيراني السريع إلى شرق إفريقيا، وتأثير ذلك على قناة السويس في المستقبل".وقال تقرير لموقع Nziv الإخباري الإسرائيلي إنه "إذا توسعت إيران في إريتريا تحديدا، فسوف تختفي قناة السويس إلى الأبد، وسيكون لإيران تأثير كبير على الاقتصاد الأوروبي، كما ستكون ضربة قاسية للولايات المتحدة وأتباعها في المنطقة".وأضاف التقرير أنّ "وجود إيران في إريتريا سيكون له تأثير إيجابي على الحفاظ على الأمن البحري ومحاربة القرصنة الاستعمارية الغربية وزيادة التعاون بين اليمن ومصر وإيران والمنطقة بأكملها".وتابع الموقع: "بعد تجديد العلاقات مع السودان وتجديد مرور قوافل الأسلحة من إيران إلى اليمن وغزة عبر السودان، بدأ ربيع العلاقات مع إريتريا التي يعتبر موقعها المقابل للساحل الغربي لليمن حاسما بالنسبة لإيران".وأشار التقرير إلى أن "إسرائيل قامت في الماضي بجهد كبير لإبعاد إيران عن تلك المنطقة، والآن أيدي تل أبيب الكبيرة تغرق في البحر، ولا يوجد وزارة خارجية في إسرائيل، ووزيرها منشغل بالحرب السياسية داخل حزبه ولا يفعل شيئا حيال ذلك". (روسيا اليوم)