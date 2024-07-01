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الغزواني يفوز بولاية رئاسية جديدة في موريتانيا

Lebanon 24
01-07-2024 | 09:33
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أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، عن فوز محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم السبت الماضي.

وبحسب النتائج التي أعلنها رئيس اللجنة، فقد تمكن ولد الغزواني من حسم التنافس لصالحه بعد الحصول على أكثر من نصف مليون صوت، وهو ما يعادل نسبة 56.12% من أصوات الناخبين الموريتانيين. (روسيا اليوم)
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