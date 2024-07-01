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عربي-دولي
موظفون بدافوس يفجرون مفاجأة من العيار الثقيل.. اتهموا مؤسسه بالتحرش والتمييز وسوء المعاملة!
Lebanon 24
01-07-2024
|
10:05
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فجرت مجموعة من موظفي المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث اتهموا مؤسسه كلاوس شواب وإدارته بالتمييز والتحرش ضد النساء والأشخاص ذوي البشرة الداكنة.
وقد نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذلك عن محضر الشكاوى الداخلية الواردة والمقابلات التي أجريت مع أكثر من 80 موظفا حاليا وسابقا.
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كما أشارت إلى أنه "رغم أهدافه السامية، واجه المنتدى الاقتصادي العالمي العديد من الادعاءات بالتحرش الجنسي والتمييز ضد النساء والأشخاص ذوي البشرة الداكنة". كذلك أضافت أن الرئيس التنفيذي كلاوس شواب كان "عدائياً تجاه النساء والأشخاص ذوي البشرة الداكنة" في أماكن العمل.
وحسب الصحيفة، تم طرد ما لا يقل عن 6 موظفات من المنتدى أثناء فترة الحمل أو بعد العودة من إجازة الأمومة.
فيما تحدثت نساء أخريات عن تعرضهن للتحرش الجنسي من كبار المديرين، وبعضهن ما زلن يعملن في المنظمة.
كما كشفت 3 موظفات عملن بشكل وثيق مع شواب، لـ"وول ستريت جورنال"، أنه تفوه بكلمات وتعليقات بذيئة بحقهن، جعلتهن يشعرن بعدم الارتياح.
كذلك تم تقديم شكاوى داخلية أيضاً بعد معاملة غير لبقة سياسياً تجاه بعض أصحاب البشرة السمراء، وبعدها تم طردهم من العمل أو حرمانهم من الترقيات. (العربية)
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