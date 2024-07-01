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باكستان.. مقتل 8 أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة

Lebanon 24
01-07-2024 | 11:20
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لقي 8 أشخاص حتفهم، الاثنين، في كوارث وحوادث ناجمة عن الأمطار الغزيرة في مقاطعة بلوشستان الباكستانية.

وبحسب صحيفة دون، أثرت الأمطار الغزيرة سلبا على الحياة في مختلف أنحاء بلوشستان.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم نتيجة انهيار سقف منزل في منطقة برخان، حيث هطلت أمطار غزيرة.
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في حين فقد 3 أشخاص حياتهم في منطقة ديفا بوغتي، وشخص في هوزدار، وشخص في جهال ماغسي.

وبسبب الأمطار أغلقت السلطات الطريق السريع الذي يربط خيبر بختونخوا وبلوشستان أمام حركة المرور.

وتوقفت حركة المرور على الطريق السريع بين منطقتي زوب وديرا إسماعيل خان وبسبب الانهيار الأرضي الذي حدث في سلسلة جبال سليمان.

وذكرت السلطات أنها قدمت الإمدادات الغذائية للعالقين في حركة المرور وبدأت بفتح الطرق.

وتتسبب الأمطار الموسمية في أضرار جسيمة في باكستان في كل عام بين شهري حزيران وأيلول. (الأناضول)
 
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