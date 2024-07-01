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عربي-دولي

رئيس أذربيجان: يرجح استكمال معاهدة السلام مع أرمينيا خلال أشهر

Lebanon 24
01-07-2024 | 12:20
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قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إنه يمكن لباكو ويريفان استكمال العمل على نص معاهدة السلام في غضون بضعة أشهر.

وأوضح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال قبول أوراق اعتماد سفير كندا لدى البلد كيفن هاميلتون، قائلا: "أعتقد أنه يمكننا استكمال العمل على نص معاهدة السلام في غضون أشهر قليلة".
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هذا وبحث المبعوث الروسي الخاص إيغور خوفاييف مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في وقت سابق، آفاق عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

وأعلنت أرمينيا استعدادها للعمل بشكل مكثف على مسودة معاهدة سلام مع أذربيجان.

فيما أعلن وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، إحراز تقدم كبير في نص اتفاق السلام بين بلاده وجارتها أرمينيا، موضحا: "لقد شهدنا عددا من التطورات الإيجابية في الأشهر الأخيرة".
(روسيا اليوم)
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