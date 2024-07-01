تحطم مقاتلة "ميراج 2000-5" في اليونان

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ذكرت هيئة الأركان العامة للطيران في اليونان أن طيارا من القوات الجوية قفز بالمقعد المصمم للإنقاذ في حالة الطوارئ من طائرة "ميراج 2000-5" بعد وقوع عطل في نظام الكبح.وأوضحت الهيئة في بيان: "في حوالي الساعة 13:46، نجح اليوم طيار من القوات الجوية اليونانية في القفز من طائرة ميراج 2000-5 باستخدام المقعد المصمم للإنقاذ في حالة الطوارئ، حيث أقلعت من قاعدة تاناغرا الجوية واضطر للخروج منها لعطل يجري التحقق من سببه".وأضافت أن الحادثة وقعت بعد هبوطها من رحلة تدريبية، فيما خرجت الطائرة عن المدرج.كما أكدت أن الطيار تم نقله إلى المستشفى العام كإجراء احترازي. (روسيا اليوم)