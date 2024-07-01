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تحطم مقاتلة "ميراج 2000-5" في اليونان

Lebanon 24
01-07-2024 | 16:40
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ذكرت هيئة الأركان العامة للطيران في اليونان أن طيارا من القوات الجوية قفز بالمقعد المصمم للإنقاذ في حالة الطوارئ من طائرة "ميراج 2000-5" بعد وقوع عطل في نظام الكبح.
وأوضحت الهيئة في بيان: "في حوالي الساعة 13:46، نجح اليوم طيار من القوات الجوية اليونانية في القفز من طائرة ميراج 2000-5 باستخدام المقعد المصمم للإنقاذ في حالة الطوارئ، حيث أقلعت من قاعدة تاناغرا الجوية واضطر للخروج منها لعطل يجري التحقق من سببه".
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وأضافت أن الحادثة وقعت بعد هبوطها من رحلة تدريبية، فيما خرجت الطائرة عن المدرج.
كما أكدت أن الطيار تم نقله إلى المستشفى العام كإجراء احترازي. (روسيا اليوم)
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