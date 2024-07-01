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عربي-دولي

هبطت اضطراريا: لحظات مرعبة على متن إحدى الطائرات.. مطبات جوية شديدة تُصيب 30 راكبا (فيديو)

Lebanon 24
01-07-2024 | 23:41
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لحظات من الرعب عاشها ركاب طائرة "بوينغ 787-9 دريملاينر" قبل أن تهبط طائرتهم اضطراريا في البرازيل بعد تعرضها لمطبات جوية قوية ما أدى إلى إصابة 30 شخصاً.

فقد أعلنت شركة طيران أوروبا أن الطائرة كانت في رحلة من مدريد إلى مونتيفيديو عندما وقع الحادث في الجو، وفق ما نقلت وسائل إعلام أجنبية.
 
 
 
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تحويل الرحلة
وقالت الشركة الإسبانية على موقع "إكس"، (تويتر) سابقا، إن الرحلة UX045 تم تحويلها إلى مطار ناتال في شمال شرق البرازيل في طريقها إلى عاصمة أوروغواي.

كما أضافت أن الركاب الذين أصيبوا بجروح "يحظون بالاهتمام".

مطبات جوية
بدوره أفاد متحدث باسم شركة طيران أوروبا بأن الطائرة، التي كان على متنها 325 راكبا، تعرضت لمطبات جوية فوق المحيط الأطلسي عندما كانت على وشك الوصول إلى الساحل البرازيلي.

وهبطت الطائرة بشكل طبيعي وكان في استقبالها أسطول من سيارات الإسعاف.

فيما أشار مسؤولو المطار إلى أن بعض الركاب احتاجوا إلى مساعدة طبية وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى.
 
 

30 مصابا
وأوضح فريق طبي محلي لوسائل إعلام برازيلية أنهم عالجوا ما لا يقل عن 30 راكبا من جنسيات مختلفة، وتم نقل 10 منهم إلى المستشفى.

كما أضاف الفريق أن المرضى أصيبوا برؤوسهم أثناء الاضطرابات وعانوا من إصابات بما في ذلك كسور في الجمجمة وجروح في الوجه.

تأتي هذه الحادثة بعد أسابيع من تعرض طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية لاضطرابات شديدة فوق ميانمار، ما أدى إلى إصابة العشرات ووفاة رجل بريطاني.(العربية)



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