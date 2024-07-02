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عربي-دولي

في مواجهة مسلحة بين عصابتي مخدرات... مقتل 19 شخصا على الأقل جنوبي المكسيك

Lebanon 24
02-07-2024 | 00:22
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قتل 19 شخصا على الأقل جنوبي المكسيك، بينهم أربعة غواتيماليين، في مواجهة مسلحة دارت بين أفراد ينتمون إلى عصابتين متنافستين في مجال تهريب المخدرات والاتجار بها.


وقالت وزارة الأمن المكسيكية في بيان إنه في مقاطعة تاباسكو تم العثور داخل شاحنة لنقل البضائع "على 14 رجلا مقتولين بأسلحة نارية، واثنين آخرين في المقصورة، واثنين على الجانب، وآخر على بعد حوالي 100 متر".
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وتربط تاباسكو الحدود الغواتيمالية والولايات المجاورة بساحل خليج المكسيك. وكانت ومثل تشياباس قبل انفجارها، كانت بالفعل موطنا لطرق رئيسية لتهريب المخدرات والمهاجرين منذ عقود مضت، وذلك بفضل الجغرافيا.
ويسميها بعض السكان المحليين "بوابة الجنوب الشرقي".
وأسفرت أعمال العنف المرتبطة بالجريمة المنظمة في المكسيك عن أكثر من  150 ألف قتيل ومئة ألف مفقود منذ العام 2006 عندما باشر الرئيس فيليبي كالديرون (2006-2012) حملة عسكرية على الاتجار بالمخدرات. (روسيا اليوم)
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