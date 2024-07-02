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سقوط طائرة في نيويورك ومقتل 5 من عائلة واحدة

Lebanon 24
02-07-2024 | 00:29
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أعلنت السلطات الأميركية، الاثنين، عن مقتل خمسة أفراد من عائلة واحدة كانوا يزورون كوبرستاون لحضور بطولة بيسبول لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرتهم الصغيرة في منطقة غابات شمال ولاية نيويورك.
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان إن الطائرة ذات المحرك الواحد من طراز "بايبر بي إيه-46" (Piper PA-46) تحطمت حوالي الساعة 2 مساء الأحد، بعد إقلاعها من مطار "ألفريد نادر" الإقليمي في أونيونتا.
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وأوضحت شرطة ولاية نيويورك في بيان صحفي أن الضحايا من ولاية جورجيا، وقالت إن حطام الطائرة ورفات الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها عُثر عليهم مساء الأحد في بلدة ماسونفيل. واستُخدمت طائرات مسيرة ومركبات رباعية الدفع وطائرات هليكوبتر للبحث عن موقع التحطم، الذي كان يبعد حوالي 200 كيلومتر شمال غرب مدينة نيويورك.
وتم التعرف على الضحايا وهم روجر بيغز (76 عاما)، ولورا فان إيبس (43 عاما)، وريان فان إيبس (42 عاما)، وجيمس فان إيبس (12 عاما)، وهاريسون فان إيبس (10 أعوام).
وقالت الشرطة إن الأسرة كانت عائدة إلى جورجيا بعد حضور بطولة في كوبرستاون، حيث توجد قاعة مشاهير البيسبول.
وأضافت الشرطة أن الطائرة كانت متجهة إلى مطار كوب كاونتي الدولي في أتلانتا والتوقف للتزود بالوقود في ولاية فرجينيا الغربية عندما تحطمت.
 
وقال حاكم ولاية جورجيا، بريان كيمب، إنه وعائلته يصلون من أجل أسر الضحايا ويقدمون "أعمق التعازي لكل من عرفهم وأحبهم".
وفتحت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقا في الحادث. (الحرة)
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