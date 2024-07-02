منذ آخر 6 شهور... مصادر مقربة: بايدن يعاني تدهورا معرفيا ملحوظا

أفادت مصادر مقربة من الرئيس الأميركي جو بايدن أنه كانت هناك 15 أو 20 مناسبة خلال العام ونصف العام الماضيين ظهر فيها الرئيس بصورة قريبة مما حدث خلال المناظرة البائسة أمام الرئيس السابق دونالد ترامب.

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وقال كارل برنستين، خلال برنامج "ليلة الاثنين" على سي إن إن الإخبارية الأميركية: "هناك أشخاص، العديد منهم مقربون جدًا من الرئيس بايدن الذين أحبوه، وقد دعموه ومن بينهم بعض الأشخاص الذين سيجمعون الكثير من المال له. وهم مصرون على أن ما رأيناه تلك الليلة (ليلة المناظرة).. إن جو بايدن الذي رأيناه.. ليس حدثًا يحدث لمرة واحدة، فقد كانت هناك 15 أو 20 مناسبة في العام ونصف العام الماضيين عندما ظهر الرئيس إلى حد ما كما فعل في ’عرض الرعب‘ الذي شهدناه".

وأضاف الصحفي المخضرم: "والأمر المهم للغاية هو الأشخاص الذين يأتي منهم هذا الأمر، وكذلك عدد الأشخاص المحيطين بالرئيس الذين يعرفون مثل هذه الأحداث، بمن في ذلك بعض الصحفيين الذين شهدوا بعضًا من تلك الأحداث".







وفي إشارة إلى خطاب بايدن للأمة ردًا على حكم المحكمة العليا المتعلق بالحصانة في قضايا ترامب القانونية يوم الاثنين، تابع برنستين: "لكن هنا نرى الليلة، كما يقول هؤلاء الأشخاص، الرئيس بايدن في أفضل حالاته على الإطلاق، ومع ذلك فإن هؤلاء الأشخاص الذين دعموه، وأحبوه، وقاموا بحملات من أجله، ويرونه كثيرًا، يقولون إنه في الأشهر الستة الماضية على وجه الخصوص، كانت هناك حالة ملحوظة من التدهور المعرفي والعجز الجسدي".



وزعم برنستين، البالغ من العمر 80 عامًا، أن المصادر التي تحدث معها قالت إنهم حذروا خلال العام الماضي حليف بايدن الرئيسي رون كلاين، الذي أشرف على الإعداد للمناظرة في كامب ديفيد، من أن لديهم "مشكلة"، وأخبروا أحد المقربين من بايدن الحالات التي "فقد فيها الرئيس مسار أفكاره" وأنه "لا يستطيع استعادة المسار مرة أخرى".

قال برنستين: "في إحدى حفلات جمع التبرعات.. بدأ بايدن من على المنصة.. وبعد ذلك تجمد وأصبح متصلبًا للغاية، وفقًا للأشخاص هناك، كما لو كان نوعًا من تصلب الموت.. كان ذلك قبل عام تقريبًا في مطعم فور سيزونز القديم في بارك أفينيو.. لقد أصبح متصلبًا للغاية.. وكان لا بد من إحضار كرسي له لمتابعة الجزء الأخير من الحدث".

وتابع قائلا "أعتقد أن ما يقوله هؤلاء الأشخاص وما زالوا يقولونه منذ فترة هو ’نعم، إنه رائع عندما نراه، كما فعلنا الليلة. ولكن لديه أيضًا تلك اللحظات التي لا يمكن تفسيرها والتي نشعر بالقلق الشديد بشأنها وأنت، رون كلاين والعائلة الأولى، علينا أن نتحدث عن هذا‘.. لقد تم صدهم مرارًا وتكرارًا كلما تم طرح هذا الأمر".

وبينما قال برنستين إن مصادره تصر على أن بايدن كان "حادًا" في اجتماعاته المتعلقة بالأمن القومي، إلا أنه أشار إلى أن البلاد "تتعامل مع مجموعتين من شخص واحد".

وقال بيرنشتاين: "يحتاج الأمر بالفعل إلى التدقيق والتحقق منه وفقًا للأشخاص الذين أتحدث إليهم.. أعتقد أن عدداً هائلاً من كبار الديمقراطيين يعتقدون ذلك، بمن في ذلك بعض الذين أدلوا بتصريحات عكس ذلك. لكن هذه مشكلة لن تنتهي".

يشار إلى أن أداء بايدن "الصادم" في المناظرة أصبح بمثابة زلزال سياسي مع مطالبة قطاعات واسعة من وسائل الإعلام الليبرالية له بالانسحاب من السباق الرئاسي.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحية لها يوم الجمعة: "لقد كان بايدن رئيسًا مثيرًا للإعجاب. وتحت قيادته، ازدهرت الأمة وبدأت في معالجة مجموعة من التحديات طويلة المدى، وبدأت الجراح التي مزقها السد ترامب في الالتئام.. لكن أعظم خدمة عامة يمكن لبايدن أن يقدمها الآن هي أن يعلن أنه لن يستمر في الترشح لإعادة انتخابه".

ومع ذلك، فإن كبار الديمقراطيين يتجمعون خلف بايدن، بمن فيهم الرئيس السابق باراك أوباما، الذي قال في بيان يوم الجمعة "إن ليالي المناظرات السيئة تحدث. ثق بي، أنا أعلم.. لكن هذه الانتخابات لا تزال عبارة عن خيار بين شخص ناضل من أجل الناس العاديين طوال حياته وبين شخص لا يهتم إلا بنفسه.. بين شخص يقول الحقيقة ويعرف الصواب من الخطأ وسيقدمه للشعب الأميركي بشكل مباشر.. والشخص الذي يكذب من أجل مصلحته الخاصة.. الليلة الماضية لم يتغير هذا الأمر، ولهذا السبب هناك الكثير على المحك في تشرين الثاني".